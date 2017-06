Cartas de presos en lucha de Chiapas

Les compartimos las historias de dos compañeros Pablo y Miguel, presos en lucha en el CERSS núm 5 de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Día 8 de Junio de 2017. San Cristóbal de las Casas, Chiapas. CERSSO nº 05

Te mando un abrazo compañero y compañera. Te escribo esta es mi historia. Soy Pablo Gomez Gomez originario del municipio Chenaló Chiapas. Cuando estoy allá fuera de 2012 era 16 de Mayo estoy trabajando con mi primo aquí en San Cristóbal era un día sábado cuando lo escuché que hay un problema en mi pueblo era como las 9:00 de la noche. Lo pregunté con mi mujer que dice que es cierto que hubo un problema que los secuestraron un gente así me dijeron pero nunca lo sabía que me vieron en mí culpa. Iba yo a bajar en mi pueblo el siguiente día que dice mi primo que no se puede ir a bajar en mi pueblo lo pregunté otra vez por qué no se puede ir dice que no se puede bajar en mi pueblo todavía porque no sabe como va todavía el problema. Así pasó 3 días, lo volví a preguntar otra vez, contestó otra vez mi primo, dice Pablo no se puede bajar aquí hay problema por tu parte que dice que usted lo llevaste el señor porque la gente así está platicando ahorita la gente se los contaron te van a ir a quemar dice la gente que está platicando ahorita allí no bajes ahorita. Pasó 7 meses estoy en Chenaló estoy en la iglesia estoy escuchando la palabra de Dios cuando estuvieron era como la 1 de la tarde de Primero de Diciembre lo trajeron en San Cristóbal con su mano de Judiciales bien golpeado y pegaron allí lo llevaron está en Tuxtla, lo llevaron lo torturaron lo golpearon cuando pasó la tortura lo trajeron los papeles los obligaron ofrecieron a firmar los papeles los judiciales le dije que no pero nunca jamás yo participo en los secuestros así no más lo fabricaron mi delito en secuestro estoy pagando así no más aquí en la cárcel estoy sufriendo aquí en la cárcel hasta mis hijos ya se perdieron con todo mi familia por eso estoy pagando la fabricación de mi delito así no más. Sale pues compañero y compañera te mando muy fuerte un abrazo. Soy Pablo Gómez Gómez.

01 de Junio de año 2017

Cersso 05 San Cristóbal de las Casas Chiapas.

A la Sexta Nacional e Internacional del EZLN.

Quiero mandarles un saludo y un abrazo a todos los compañeros y compañeras, luchadores de la Sexta y de diferentes organizaciones del EZLN.

Yo me llamo Miguel Gómez Velasco, estoy preso aquí en CERSSO 05, llevo 4 años aquí sufriendo, el mal gobierno me tiene aquí injustamente ya que no cometí el delito en que me acusan, solo por no saber bien el castellano y por ser indígena me fabricaron mi delito, me obligaron a firmar los papeles y me torturaron, me detuvieron en 3 de diciembre del año 2013 y hasta ahorita sigo aquí, por eso les escribo este papel para que sepan los compañeros y las compañeras lo que hace el mal gobierno en Chiapas, aquí estamos 3 compañeros, yo, Pablo, y Esteban, y gracias al Esteban, nos da ánimo en la lucha y él nos organiza, yo llevo 6 meses en la organización, pues no pienso volver atrás sino que pienso echarle más ganas en la rebeldía y la resistencia, y sabemos que solo luchando contra el mal sistema podremos salir adelante. Por eso quiero decirles a todos los compañeros y compañeras, echemos ganas, ánimo en la lucha y también nosotros aquí estamos echando ganas los tres que estamos aquí, reciban un saludo y un abrazo fuerte, de parte de nosotros tres compas aquí en CERSSO 05, yo soy de Pantelhó Chiapas.

Atte. Miguel Gómez Velasco

Fuente:Grupo de Trabajo ” No Estamos Todxs”

Anuncios