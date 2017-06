Abraham Lopez preso en lucha de la Voz Verdadera del Amate denuncia la situación en la que vive su comunidad Pueblo Nuevo

Nuestro compañero Abraham Lopez Montejo, preso en lucha perteneciente a la organización La Voz Verdadera del Amate denuncia la situación que actualmente se encuentra viviendo su comunidad Pueblo Nuevo.

A la opinión pública internacional:

Derivado de sucesos trágicos que ocurren en nuestra comunidad de Pueblo Nuevo, Chiapas, México, ocasionado por grupos armados que son solapados por las autoridades municipales que deberían garantizar la integridad y seguridad de las personas así como el derecho humano a la libertad y a la vida. Es menester denunciar hechos que vulneran nuestras garantías individuales como ciudadanos de un país libre. Toda vez que en nuestro municipio se encuentra un grupo de personas armadas causando temor en la población trabajadora, estas personas te amenazan, intimidan a las habitantes para que sean obedeciendo sus órdenes y a quienes no hacen lo que ellos quieren sufren represalias graves, estas personas viven en las colonias: San José, Chapayal, Palo Blanco y Año de Juárez, municipio de Pueblo Nuevo, Chiapas, México. Quienes al momento de transportarse utilizan carros robados al mismo tiempo que van armados y en caravanas muy sospechosas como si se tratara de funcionarios de mucha importancia. Sin que las diferentes fuerzas policiacas del lugar les realizan una inspección a dichas personas. Por otra parte en el desvío de la col Shutal se encuentra un campamento de policías y militares quienes realizan inspecciones a carros que pasan por el lugar, pero cuando estas personas armadas en caravanas de coches robados pasan por ahí nadie los revisa, dando la impresión de que los policías están de acuerdo con el proceder de estas personas, pues además realizan disparos al aire para intimidar a la población. Incluso algunas veces dan la impresión que son cuidados por la misma policía. A fin de que mis comentarios sean corroborados puedo mencionar a Dionisio López Díaz quien en 2015 fue presidente municipal interino de Pueblo Nuevo, Chiapas, México. Quién es fácil de ubicación pues tiene tienda de abarrotes a media cuadra del parque central del municipio. Carlos Díaz Gómez, hijo del arriba mencionado y Agustín Díaz López hermano del tal Dionisio quienes forman parte del grupo que hostigan a la comunidad, así como a personas que cada quincena llegan a la presidencia municipal de Pueblo Nuevo, Chiapas, México a cobrar un sueldo quincenal sin que realmente laboren excepto cuando son mandados a amenazar a la población tales son : Óscar Montejo Hermandez, Fernando Díaz Montejo 1 y Fernando Díaz Montejo 2, Eduardo Díaz Montejo, Agustín Montejo Montejo, Antonio Montejo Montejo, Marcos Díaz Montejo, Salomón Montejo López, Sixto Montejo López, Alfredo Montejo López, Víctor Montejo López. Todos de fácil ubicación pues cada que cobran sus quincenas sin trabajar se reúnen en el restaurante Roobert del municipio de Pueblo Nuevo, Chiapas México. Por otra parte estas personas en complicidad con los agentes municipales y comisariados ejidales amenazan a las personas de trabajo honrado para que compren armas y que estén dispuestos a apoyarlos y protegerlos en sus fechorías. Pues quien no quiere apoyarlos debe abandonar el lugar o sufrir las represalias de estas personas armadas.

No conforme con estas acciones amenazan a familiares de personas que ellos mismo han asesinado para que no denuncien y tampoco exigían solución a las autoridades. Tal como sucedió el 11 de marzo de 2015 donde estas personas colocaron rehenes en orillas de la colonia Aurora Hermita, donde interceptaron primeramente la unidad en donde viajaban los hermanos Clemente Herndaez Montejo y Lorenzo Hernández Montejo quienes regresaron a sus hogares después de atender asuntos personales en la cabecera municipal, y a quienes asesinaron en el lugar. Minutos más tarde al acercarse al lugar el vehículo donde viajaban Abel López Montejo y Eduardo López Pérez también les dispararon matándolos en el lugar y dentro de sus vehículos. Sí que las autoridad hayan detenido a alguien por estas muertes, a pesar de que es un secreto a voces todas las irregularidades que ocurren en el municipio de Pueblo Nuevo, Chiapas, México

Donde las policías y funcionarios municipales se encuentran coludidos con estas personas: Andrés Hernadez Hernadez, agente municipal, Víctor Manuel Gómez , Lorenzo Ruíz López, Elías López López, Romeo Pérez Ruíz, Ulpiano Gómez Díaz, Pedro Gutiérrez Gutierrez , Jusn Gutierrez Gutierrez, Marcos Montejo Montejo, Manuel Montejo Hernadez de 27 años aprox .

Así las cosas y dado que las autoridades si alguna vez detienen a alguien, es para acusarlos de delitos que esas personas cometen, mientras que los verdaderos culpables caminan armados en vehículos robados y frente a las autoridades que hacen como que no ven ni oyen nada de lo que en este municipio sucede..

Por lo que al amparo de la legalidad y el deseo de las personas de vivir en un ambiente seguro y en paz, es menester hacerlo del conocimiento de la opinión pública internacional , al fin de que nuestras autoridades cumplan con las funciones para las que fueron elegidas y no estén protegiendo a personas de dudosa reputación y en cambio acosando y amenazando a personas de trabajo honrado.

Agradeciendo la atención. Prestada a la presente

Protesto lo necesario

Cintalapa de Figueroa , Chiapas , México

Abrham López Montejo de la org. La Voz Verdadera del Amate.

Anuncios