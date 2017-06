Ejido Tila, Chiapas: Aviso URGENTE para que se retiren los provocadores del bloqueo al ejido

Ejido Tila, Chiapas a 08 de junio del 2017

AVISO URGENTE

Al público en general y los que les cooresponde:

Enviamos este llamado URGENTE para darles una ultima oportunidad para que se retiren de manera voluntaria el pequeño grupo de taxistas concecionados por el gobierno del Chiapas quienes coordinados por los lideres paramilitares tienen bloqueado por completo en tres partes la carretera que conduce de Tila a Yajalón a Limar y a Chumul Juárez porque no están facultados para tener controlado nuestro territorio que es plenamente territorio ejidal; ya cumplieron 72 horas que tienen incomunicado esa carretera afectando a familias de ejidatarios, pobladores y avecindados y ya nuestro pueblo se canso de sus chantajes, mentiras y provocasiones.

Damos en AVISO en que en estos momentos nuestra guardia ejidal junto con más compañeros se moviliso para bloquear todas las entradas al pueblo para no permitirles el paso hacia adentro de nuestro pueblo. Esta es la ULTIMA OPORTUNIDAD y la medida que estamos tomando para que se retiren, y se vayan de manera inmediata. Les recordamos que este Territorio está bajo la autoridad de la Asamblea general del Ejido Tila de su Autonomía y Autogobierno y ya se les ha platicado en varias ocasiones pero no hacen caso porque quieren controlar el transporte dentro de nuestro pueblo y seguir abusando con altos cobros porque tienen acaparado las conceciones y no lo va a permitir el pueblo.

EXIGIMOS al Gobierno de Estado para que retire de manera inmediata a su gente de nuestro territorio; porque son sus conceciones de transporte las que están bloqueando el paso y haciendo la provocación porque quieren controlar nuestro territorio, coordinados por Francisco Arturo Sánchez, profesor de educación publica del gobierno del estado en la comunidad 18 de marzo del Ejido Tiontiepá zona 151, hijo del líder paramilitar Arturo Sanchez, Adelaida y Rodrigo Martinez Parcero personales del hospital de la secretaria de salud de Chiapas, Moisés Cornelio Trujillo secretario del Ayuntamiento y Sandra Luz Cruz diputada. La decimos al mal gobierno que está en SU RESPONSABILIDAD de detener las provocaciones de sus personales gubernamentales y a evitar una tragedia.

Se va a convocar a la Asamblea General porque la gente asi lo esta exigiendo que como autonomia y autogobierno tomemos medidas sobre este grupito quiere mandar sobre el pueblo; y al pasar en manos de nuestra máxima autoridad este problema no van a permitir que un grupito de provocadores controle los caminos y el territorio que nos pertenece y por el que hemos luchado y seguiremos luchando. Si la determinación es que hay que retirarlos puede ocurrir hechos trágicos que es lo que esta buscando el mal gobierno para mandar a sus policías y federales. Aclaramos que nosotros no portamos armas pero los personales que están bloqueando dirigidos por los caciques paramilitares si portan armas de fuego por lo que si llegan a herir a alguno de nuestros compañeros provocaran una desgracia porque nuestro pueblo son miles y no se van a dejar matar por unos cuantos que forman este grupito. Y todo va a ser responsables el mal gobierno de Chiapas y sus grupos de provocadores y paramilitares.

Pedimos su apoyo a los diferentes compañeros y compañeras y la gente honesta para exigir de manera inmediata al mal gobierno de Chiapas para que retire a su gente y que ya detenga tantas amenazas de sus grupos criminales que quieren acabar con nuestra construcción de Autonomía y Autogobierno ejidal en nuestro pueblo chol de Tila.

ATENTAMENTE

TIERRA Y LIBERTAD

ORGANOS DE REPRESENTACION EJIDAL

NUNCA MAS UN MEXICO SIN NOSOTROS

POR LA RECONSTITUCION INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS

VIVA EL CONGRESO NACIONAL INDIGENA Y EL CONCEJO INDIGENA DE GOBIERNO PARA MEXICO

Fuente: RvsR

