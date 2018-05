Carta de Santiago Moreno tras su sentencia de 25 años

A 3 de mayo de 2018

Soy Santiago Moreno Pérez, te saludo compañeros y compañeras los que están ahí afuera.

Lo voy a decir algo, me disculpen ustedes compañeros y compañeras porque aquí estoy preso. Voy a decir porque aquí, en el cereso n°17 de playas de Catazaja, me sentenciaron mas 25 años. Pero lo que estoy sentenciado no estoy de acuerdo porque estoy enfermo y ya tengo 61 años y lo platique con un licenciado defensor de oficio que hablara a mi abogado que hay que buscar manera de como va a hablar al juez o magistrado, porque dicen que hay ya beneficio para los que tienen mayor edad. Y también que cuando estoy enfermo no dan buena medicina, es puro calmante y pura pastilla y no hay medicina para que uno se cure y a veces dan medicamento cuando algún compañero ya estaba muriendo. Aquí en el cereso ya llevan cuatro muertos por este motivo. Lo llegan a llevar al hospital de Villahermosa y lo traen muerto después con caja ya. El último compañero preso que lo dejaron morir sin medicamento es Pablo García González, ya tiene como un año. Sufrió mucho y tardo sufriendo aquí. Aquí para el gobierno no valemos nada, si muere uno ya muere y no les importa.

Yo no hice nada de lo que me acusan, porque yo ni estaba en el lugar y me sentencian a 25 años, pero no estoy de acuerdo. Porque mi hijo sentencio a 25 años igual y a mi también, porque no se vale que dos paguen por lo de una persona. Y hay otros dos hijos míos que tienen ordenes de aprehensión por el mismo delito (uno tenia 6 años cuando lo acusaron y el otro 8).

Y donde no estoy de acuerdo porque mi casa me lo quitaron, y todas mis pertenencias del valor de unos 210.000 pesos lo quitaron. Y me quitaron el terreno y ese terreno se lo vendió la señora del finado, Juana Moreno Deara, para pagar su licenciado. Y ahí me tumbaron mi cafetal, 1500 matas, y metieron su milpa su mujer del finado. Ese lo que quiero es sacar solución de como voy a recuperar mi casa y que mi hijo pueda vivir allá.

Gracias compañeros y compañeras por leer este escrito. Hay que buscar solución por mi sentencia y por lo que me quitaron. Ahí me hacen favor los que están ahí afuera.

Un saludo te lo mando compañeros y compañeras.

