Actividades por Luis Fernando Sotelo

Compañeras y compañeros:

La campaña Luis Fernando Libre nos envía la siguiente iniciativa para que, de acuerdo a sus modos, deseen integrarse y participar por la la Libertad de nuestro compañero Luis Fernando Sotelo

A LXS COMPAÑERXS SOLIDARIOS

El 6 de febrero del año en curso el colectivo Los otros Abogadoz presentó un amparo directo en contra de la última sentencia condenatoria de la cuarta sala penal de la CDMX. El amparo fue turnado nuevamente al segundo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, lo cual deja en un estado de total indefensión a nuestro compañero pues este tribunal fue el mismo que conoció del amparo anterior y que le negó la libertad a nuestro compañero, resaltando que el criterio sobre el artículo 362 del código penal para la CDMX lo consideraron constitucional, pese a que sabemos que este articulo penal es un delito para perseguir políticamente al movimiento social. Es por ello que los abogados solidarios han solicitado a la suprema corte que ejerza su facultad de atracción y sea esta instancia quien resuelva el amparo de Luis y genere un pronunciamiento sobre inconstitucionalidad del artículo 362, esto es imprescindible no solo para la libertad de nuestro compañero sino para la lucha jurídica-política que por años hemos emprendido contra la persecución y criminalización de la protesta social Por lo anterior hacemos un llamado a todxs y cada unx de las organizaciones, colectivos y compas solidarixs a generar un último esfuerzo para buscar la absolución y libertad inmediata de nuestro compañero, durante 3 años 5 meses que Luis Fernando ha estado secuestrado por el estado, el ha resistido, sabiendo que afuera hay quienes se organizan, resisten y luchan por su libertad y la de todos los presos, por tanto quienes asumimos a Luis como nuestro compañero de lucha no solo debemos llevarlo en un discurso, o en una bandera, sino con la responsabilidad que nos toca por el solo hecho de llamarnos compañero, es el momento de enlazar y sumar todas nuestras fuerzas, esta es la recta final dentro de su proceso jurídico, y nos toca desde lo político, no abandonarlo, acompañar, presionar alzar la voz, que la suprema corte mire que no está sólo que el esfuerzo de los compañeros abogados este respaldado con organización. Por tanto:

CONVOCAMOS

A UNA REUNIÓN AMPLIA POR LA LIBERTAD ABSOLUTA DE LUIS FERNANDO SOTELO ZAMBRANO

JUEVES 22 DE MARZO A LAS 18:00 HRS EN CASA TAMATZ (Fray Juan de Torquemada #76 segundo piso, colonia obrera a unas cuadras de metro chabacano) PARA GENERAR UN PLAN DE ACCIÓN QUE DE LA MANO CON LA CUESTIÓN JURÍDICA NOS PERMITA ARRANCAR LA LIBERTAD DE NUESTRO COMPAÑERO SABIENDO QUE LOS RECURSOS LEGALES SE AGOTAN, QUE EL TIEMPO SE ACABA Y CON ELLO LAS POSIBILIDADES DE LA ABSOLUCIÓN DE NUESTRO COMPAÑERO.

DE ESTA MISMA MANERA NOS SUMAMOS AL LLAMADO DE LOS OTROS ABOGADOZ Y CONVOCAMOS A UNA CAMPAÑA NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARTAS, E-MAILS-LLAMADAS Y PRONUNCIAMIENTOS DIRIGIDAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA (Pino Suárez No.2, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06065, México, Ciudad de México. E-MAIL:contacto@scjn.gob.mx Facebook:@SCJNMéxico Twitter:@SCJN ) DONDE LES PLANTEEMOS LA INJUSTICIA CON LA QUE HA SIDO TRATADO NUESTRO COMPA A QUIEN MIGUEL ANGEL MANCERA LE FABRICO UN CASO EN SU CONTRA SIN PRUEBA ALGUNA, ASÍ COMO LA IMPORTANCIA DE DECLARAR INCONSTITUCIONAL EL ARTICULO 362 POR SER UN ARMA DE REPRESIÓN CONTRA LA PROTESTA, ESTO CON EL FI DE QUE LOS MINISTROS MIREN LA RELEVANCIA DEL ASUNTO Y LO ATRAIGAN, TENIENDO EN CUENTA QUE LOS MINISTROS PUEDEN RESPONDER A ESTA SOLICITUD EN CUALQUIER MOMENTO POR LO QUE ES NECESARIO INTENSIFICAR ESTA CAMPAÑA EN

ESTAS DOS SEMANAS SIGUIENTES.

En esta última etapa no podemos dejar sólo a nuestro compañero, más que nunca necesitamos unificar las voces y las acciones, comprometernos a la responsabilidad ética y política que nos toca al llamarlo nuestro preso, y no claudicar en la lucha por la libertad de todxs y cada unx de nuestros compañerxs.

POR LA LIBERTAD ABSOLUTA DE LUIS FERNANDO SOTELO

Anuncios