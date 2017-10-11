CARTA DE FERNANDO BARCENAS 10/10/2017

A LOS COMPAÑEROS REBELDES
ESCRIBO A TODOS AQUELLOS QUE CONSTRUYEN SUS CAMINOS DE AUTONOMÍA, PARA RECORDAR QUE DENTRO DE ESTOS MUROS INTENTAMOS ARREBATAR NUESTRO TIEMPO VITAL A LA MAQUINARIA. GENERANDO MOMENTOS DE LUCIDEZ EN UN MUNDO ASFIXIANTE…
ASÍ FUE COMO EN ESTOS AÑOS HAN SURGIDO PROPUESTAS DE RESISTENCIA, DESDE COMBATES AISLADOS EN ZONAS OLVIDADAS, GRITOS QUE SE PIERDEN EN LA OBSCURIDAD, HASTA MOMENTOS COLECTIVOS DE ORGANIZACIÓN INFORMAL EN LA COTIDIANIDAD DE LA VIDA EN EL RÉGIMEN ABIERTO, ES DECIR EN (LA POBLACIÓN GENERAL), EN DONDE HACE CASI TRES AÑOS SURGIÓ LA IDEA DE CREAR UN ESPACIO DISTINTO EN DONDE LOS PRESOS PUEDAN GRITAR QUE YA BASTA DE TANTA ANIQUILACIÓN, SABEMOS QUE EL SISTEMA PENITENCIARIO ESTA DISEÑADO PARA SOMETER NUESTROS CUERPOS Y NUESTRAS MENTES A LA ESTRUCTURA DEL COMERCIO, Y POR ESO NO VAMOS A PEDIRLES QUE CAMBIEN, SABEMOS QUE EL DINERO ES EL LENGUAJE DE LOS PODEROSOS Y POR ESO MISMO NO TENEMOS PETICIONES, AHORA QUEREMOS AUTOGESTIONAR NUESTRA VIDA EN ESTOS MUROS. NOSOTROS MISMOS DOMINAMOS NUESTRAS MENTES, PUES LO QUE BUSCAN SUS PROGRAMAS DE READAPTACIÓN SOCIAL ES CREAR SERES SUMISOS, ARREPENTIDOS, CON CULPA Y QUE POR LO TANTO ACEPTAN EL TRABAJO ESCLAVO A MANOS DE LOS FUNCIONARIOS DE PRISIÓN.
ASÍ PUES HA SURGIDO LA IDEA DE FUNDAR UNA B I B L I O T E C A A L T E R N A T I V A, EN EL AUDITORIO DEL RECLUSORIO NORTE.
PERO PARA QUE CREZCA ESTE PROYECTO DE AUTONOMÍA Y SE PERMITA SU FUNCIONAMIENTO, NECESITAMOS DE SU APOYO Y SOLIDARIDAD.
PUES AL INTERIOR DE LA CÁRCEL SOMOS REPRIMIDOS MAS EFICAZMENTE Y POR ESO, ESTO ES UN LLAMADO A TODOS AQUELLOS QUE SE SABEN EN GUERRA, ¡¡LOS NECESITAMOS!!, SOLO CON USTEDES PODREMOS LOGRAR LA FUERZA PARA ENFRENTAR LA LÓGICA PUTREFACTA DEL SISTEMA…
NO NOS DEJEN SOLOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESPACIO MAS PARA LA AUTONOMÍA, NUESTRA LUCHA NO ES MENOS IMPORTANTE, NOSOTROS TAMBIÉN SOMOS ESCLAVOS, HIJOS DE UNA GUERRA, SOMOS POBRES, LLAMADOS DELINCUENTES Y POR ESO NOS MARGINAN, PERO JUNTO A USTEDES DEMOSTRAREMOS QUE SOMOS CAPACES DE VIVIR LA L I B E R T A D AQUÍ Y AHORA, AUN ESTANDO ENTRE MUROS DE PIEDRA,,,
ES POR ESO QUE PEDIMOS APOYO PARA MANTENER ESTE PROYECTO.
“LA BIBLIOTECA AUTÓNOMA” EN EL RECLUSORIO NORTE
CON AMOR Y FUERZA PARA TODOS
FERNANDO BARCENAS
10/10/2017