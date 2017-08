Carta Denuncia de Alejandro Diaz Santis

A LA OPINION PÚBLICA

A LOS MEDIOS DE COMUNICACION ESTATALES, Nacionales E INTERNACIONALES

A LOS MEDIOS DE ALTERNATIVOS

A LA SEXTA

A LOS DEFENSORES DE LOS REDERCHOS HUMANOS ONG’S

AL CONGRESO NACIONAL INDIGENA DEL EZLN

Preso indígena, Tsotsil, Alejandro Díaz Sántiz. Solidario de la voz del amate, integrantes de la sexta declaración de la Selva Lacandona del EZLN, recluido en el centro federal de inadaptación social núm. 15 en Villa Comatitlan Chiapas.

Los centros federales de readaptación social, que se encuentran en diferentes estados del País Mexicano, los presos sufren por la alimentación insuficiente y también falta de atención médica.

Especialmente en este centro federal de readaptación social núm. 15 en Villa Comatitlan Chiapas.

A todos los que nos encontramos privados de nuestra libertad sufrimos y se sufre por la comida nos dan una miseria y solo 5 tortillas nos dan, no hay días que no tenemos hambre, todo el tiempo nos quedamos con hambre, hay veces nos dan de comer chayote crudo, papas crudas y hay días que nos a diarrea o cualquier enfermedad que nos pega y no nos dan medicamentos. Según que aquí es un centro federal de readaptación social donde más se sufre por las inteligencias médicas.

Es por eso que hago esta denuncia pública en contra de las autoridades de este centro, son irresponsables de la salud de los presos. Por eso le pido al presidente de la República Enrique Peña Nieto que tome carta en el asunto mencionando.

Ante mano como ser humano que somos también tenemos derecho de atención médica y comida suficiente y si no nos quieren dar de comer que nos liberen.

Por ultimo invito a toda las organizaciones Estatales, Nacionales e Internacionales a seguir velando por nuestra salud y exigimos las verdaderas justicias y las libertades de todos los presos políticos y presos de conciencias en todo el mundo.

Juntos podemos ganar las verdaderas justicias

FRATERNALMENTE

ALEJANDRO DÍAZ SÁNTIZ

A LA OPINION PUBLICA

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES

A LOS MEDIOS ALTERNATIVOS

A LA SEXTA

A LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS ONG´S

AL CONGRESO NACIONAL INDIGENA DEL EZLN

Preso indígena Tzotzil, Alejandro Díaz Sántiz solidario de la voz del amate, integrante de la sexta declaración de la selva lacandona del EZLN, Recluido en el Centro Federal de Readaptación Social núm. 15 en Villa Comatitlan Chiapas.

Hoy llevo casi dos años de estar recluido en este Centro Federal sin saber nada de mi situación jurídica

A pesar de las falsas promesa que me hozo el gobernador de Chiapas Manuel Velasco Coello. El pasado 4 de julio de 2013 cuando fue la segunda visita que hizo en el cereso núm. 5 de San Cristóbal de las Casas, donde fue a liberar a todos mis compañeros solidarios de la voz del amate, soy el único que no fui liberado , el pretexto de él es que mi caso es de otro Estado, pero él se comprometió ver y buscar los medios o enlazarse ante las autoridades de Veracruz para obtener mi liberación. Cosa que hasta la fecha no ha cumplido nada ya son más de 4 años sin tener alguna respuesta. Es por eso que nuevamente exijo al gobernador Manuel Velasco Coello que cumpla su palabra.

Por otro lado, le pido al presidente de la Republica Enrique Peña Nieto que exhorté al gobernador de Veracruz por mi libertad que han sido robado desde hace más de 18 años por un delito que jamás cometí.

Por ultimo invito a toda la organización Estatales, Nacionales e Internacionales a seguir exigiendo las verdaderas justicias y las libertades de todo los presos políticos y presos de conciencias en todo el mundo.

Junto podemos ganar las verdaderas justicias.

FRATERNALMENTE

ALEJANDRO DÍAZ SÁNTIZ

