Carta de los Colectivos de la otra Europa saludando al 83 Aniversario del Ejido de Tila

Carta de saludos de colectivos y organisaciones de europa por nuestro 83 aniversario. Saludos para todos y todas nuestros compañeros hasta en sus paises y agradesemos sus cartas

Compañeras, Compañeros,

Hermanas, Hermanos,

Desde nuestras geografías europeas, les queríamos enviar un fuerte saludo para el aniversario de su ejido, y sus 83 años de luchas.

No pudimos estar presente y acompañarlos en ese evento por nuestras geografías lejanas, pero saludamos sus esfuerzos organizativos.

Ahora que desalojaron al mal gobierno de su ejido y que andan en el autogobierno ejidal, mas que nunca, pueden festejar y celebrar esos miles de hectáreas de terrenos ejidales entregados el 30 de julio de 1934. Felicitamos el esfuerzo organizativo que hicieron esos últimos años para demostrar que no se necesita de un mal gobierno corrupto y de sus proyectos asistencialistas. Su forma de resistir y de construir su autonomía al nivel ejidal nos inspira en nuestros rincones de lucha.

Quedamos muy alertos ante las constantes amenazas de agresión o de intimidación que sufren los y las ejidatari@s, tantos por grupos de choque o paramilitar que por el ejercito o la marina. Bien sabemos que el gobierno siempre intentara recuperar lo que cree que le pertenece, pero la organización y la solidaridad impedirá al ex ayuntamiento de regresar en su palacio ya destruido.

De la misma manera, queremos abrazar su caminar con el Congreso Nacional Indígena, y felicitarles por sus concejales y el futuro camino de lucha del Concejo Indígena de Gobierno.

Asi que les felicitamos por lo que están construyendo, no están sol@s compañer@s, y varios ojos están mirando sus esfuerzos y su trabajo.

Les deseamos una feliz celebración y fiesta, que esa llene sus corazones de alegría y de felicidad.

Del otro lado del charco, igual festejaremos esos 83 años.

Atentamente!

Que Viva el CNI

Que Viva Tila

Espoir Chiapas, Francia

TxiapasEkin, Pais Vasco

Mut Vitz 13, Francia

Cedoz, Estado Español

CGT (Confederacion General del Trabajo), Estado Español

Comitato Chiapas “Maribel” – Bergamo, Italia

Associazione Ya Basta! Milano

Associacio Solidaria Café Rebeldia-Infoespai, Barcelona-Catalunya

CSPCL, Francia

Gruppe B.A.S.T.A, Munster Alemania

Adherentes a la Sexta Barcelona

UK Zapatista Network:

-Dorset Chiapas Solidarity Group

-Edinburgh Chiapas Solidarity Group

-Kiptik (Bristol)

-London Mexico Solidarity Group

-Manchester Zapatista Collective

– Meso-America Solidarity Action Liverpool

-UK Zapatista Education, Culture and Communication team

-UK Zapatista Translation Service

-Zapatista Solidarity Group – Essex

-Individual members of the network

