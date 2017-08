CARTA DE FERNANDO BÁRCENAS “La fortaleza de un/a pres@ en guerra proviene de saberse parte de la revuelta” Agosto 2017

CARTA DE FERNANDO BÁRCENAS

“La fortaleza de un/a pres@ en guerra proviene de saberse parte de la revuelta”

Queridos compañeros:

Aún con las cosas a cuestas y con la preocupación y la desesperación, hoy me encuentro contento de poder a los gritos de guerra que retumban en los muros de piedra.

Un/a pres@ en guerra no debe ser tomado como bandera, y por eso mismo, a pesar de la fuerza de mi voluntad individual tengo que aceptar que los necesito para poder salir de esta rutina asfixiante.

La fortaleza de un/a pres@ que se mantiene en guerra al interior de la cárcel proviene principalmente del hecho de sentirse parte de una extensión permanente de la revuelta y debo admitir que en estos años no he percibido más que apatía, producto tal vez del cansancio y la impotencia de saber que somos menos quienes en realidad buscan alho mejor.

No es malo tener miedo, pero hay que admitir que casi no existe comunicación. No tenemos que distanciarnos, es triste recordar a una compañera solo cuando se encuentra al borde del peligro o cuando ocurren situaciones complicadas.

Esto es un breve mensaje que solo tiene la intención de incitar a la reflexión sobre lo que consideramos “acompañamiento” o “luchar contra la cárcel”.

Aun con todo esto, hay que continuar siempre fuertes en el combate por recuperar nuestras propias vidas y extender todas las contradicciones que nos hacen coincidir en esta guerra declarada abiertamente a la sociedad y las personas que no coinciden con la forma de vida que intentan imponernos.

Aprovecho también para informar que la fecha de audiencia* será el próximo 10 de agosto a las 10 de la mañana en la primera sala penal. Agradezco sus muestras de solidaridad y hago un llamado a seguir presionando esta resolución pues es importante no dejar de lado las alternativas para salir de este lugar.

Con mucha fuerza y amor

Su compañero

Fernando B.

*Se refiere a la audiencia de vista de la apelación de su libertad anticipada.

Fuente: Cruz Negra Anarquista Mexico

