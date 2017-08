Roberto Carlos, preso injusto de Chiapas, anuncia entrar en su 3a Huelga de Hambre

Roberto Carlos, Preso Hondureño injusto, que se encuentra encarcelado desde mas de 4 años en las cárceles de Chiapas, anuncia entrar por tercera vez en Huelga de Hambre. El Compañero no dejo de exigir justicia y apoyo de las autoridades de su país, para actuar y aportar la asistencia consular debida. En conferencia de prensa con abogados del Centro de Derechos Humanos Frayba y digna Ochoa , denunciaron que el compañero migrante fue torturado durante su proceso. El preso fue trasladado varias veces de cerezo como herramienta del gobierno para hacerlo callar. El compa amenaza costurarse los labios para no consumir líquidos ni alimentos y para que no le obliguen por la fuerza a consumirlos. El compañero es un ejemplo mas de la criminalizacion del estado Mexicano en contra de los migrantes centroamericano. Tras dos huelgas de hambre, el compañero solo logro ver disminuir su sentencia.

Roberto Carlos ya cumplió ya el 60% de su pena.

San Cristóbal de Las Casas, Chis.

1 Agosto 2017

A la opinión pública

A los medios de comunicación

A los organismos de Derechos Humanos

A la Embajada de Honduras en México.

Al C. gobernador del Estado de Chiapas

A cuatro años y tres meses de estar preso por un delito que no cometí, y sentenciado a 5 años y 3 días por acusaciones falsas y por actos de tortura, deseo denunciar que a pesar de contar con el beneficio de ley de cumplir con mas del 60% de mi condena, continuo recluido en el CERSS N. 5 en San Cristóbal de Las Casas.

El día de hoy primero de agosto, me declaro en huelga de hambre siendo las 2 pm. Por tercera ocasión recurrir a este metodo de lucha porque el estado de Chiapas me ha condenado injustamente y con ello quiero exigir mi libertad inmediata.

Quiero manifestar que es una huelga de hambre indefinida. Si en los próximos días la Mesa de Reconciliacion no toma mi caso y resuelve sobre mi libertad inmediata, me costuraré los labios para no consumir líquidos ni alimentos y para que no me obliguen por la fuerza a consumirlos.

Responsabilizo a la Mesa de Reconciliación de cualquier efecto negativo que esta acción tenga sobre mi salud y bienestar.

Pido a las autoridades:

1.- Respeten mi decisión de iniciar la huelga de hambre

2.- que no me trasladen a ningún otro penal

3.- que me instalen en un lugar adecuado para llevar la huelga

4.- Exijo mi libertad inmediata e incondicional ya que fui torturado y exijo también se inicie averiguación contra los responsables del delito de torturad

5.- Pido a la embajada de Honduras en México atienda mi caso.

Por lo anterior les pido que quedan atentos a mi caso y difundan mis demandas y a las autoridades su atención.

Atentamente

Roberto Carlos Ruiz Hernande

Fuente : Espoir Chiapas

