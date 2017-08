Comunicado. 83 aniversario Ejido Tila, Chiapas México

Compañeros y compañeras muy buenos dias a todos y todas.

En Aniversario del Ejido Tila, Les enviamos un cordial saludo.

A todas las organizaciones nacionales e internacionales.

No gubernamentales.

La marcha pacifica es la celebración de 83 años del Ejido Tila, a travez de la resolución presidencial del 30 de julio de 1934. Y se publicó en el diario oficial e la federación, 16 de octubre del mismo año. En aque entonces se veneficiaron los 836 capacitados, en la actualidad somos mas de diez mil personas en diferentes edades que nos encontramos en diferentes barrios y anexos, en los 5405 hectáreas. Están sentadas nuestras viviendas y campo de trabajo, que lo cultivamos en forma colectivo para cosechar nuestra alimentación y siertamente nos acovija y nos viste. Nuestros abuelos no conocieron lo que es un calzado del campo y del pueblo mucho menos sabían leer y escribir pero pusieron todo el esfuerzo para tramitarla legalización de los 5405 hectáreas. Es una herencia que nos dejaron que nunca se acaba y nos enseñaron somos el color de la madre tierra y recordamos el gran General Emiliano Zapata Zalazar. El Plan de Ayala preve la restitución de las tierras. A las poblaciones indígenas, una verdadera reforma agraria, de volverle los pueblos, y sus ejidos, las aguas, los recursos naturales que les han sido despojadas. El Ejido Tila recupero lo que le habían despojado por al finca Pensilbani 2466 hectáreas, para completar las 5405 hectáreas. Hoy en día lo escuchamos en los diferentes medios nos amenazan con la reforma energética privatizadora de los bienes comunales copropiedades, para dale paso el tratado libre comercio neoliberal capitalista Plan Puebla Panama, que ba en busca los recurso naturales, y privatizando la educación, salud agua, luz, la destrucción de la madre tierra la contaminación de medio ambiente el desplazamientos de los pueblos y comunidades para que no nos demos cuenta han ajilizado reveztimientos de carreteras ofreciendo helicópteros ambulancias en los hospitales y mandan personas extrañas para tomarle fotos los pueblos y comunidades como siempre lo hacen. Desde la plaza cívica hacemos un llamado para tomar conciencia unir nuestras fuerzas y voces hombres y mujeres jovencitos y jovencitas que estamos en un tiempo de unirnos como pueblos originarios para defender nuestros ejidos y derechos constitucionales primero 14, 16 en todo país México. No debemos cambiar con programas y apoyos nuestra dignidad como seres humanos ya no es tiempo que nos acarreen, debemos de rechazar de todo tipo de manipuleo y decirle a dios a todos los partidos políticos todos son la misma rama. Los campesinos somos el pasado somos de hoy y de siempre Nunca mas un México sin nosotros.

Viva el Ejido Tila

Viva la Autonomía del Ejido Tila

Viva los 836 capacitados.

Fuente: Red contra la Represion

Anuncios