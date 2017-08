CompArte por la Humanidad 2017 – Día 7 (audios y fotos)

(Texto de Radio Pozol) Oventic, Chiapas. Con una mirada de orgullo, l@s abuel@s zapatistas observaban a las nuevas generaciones participar en el Festival CompArte por la Humanidad, convocado por las Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), que llegó a su fin este 29 de julio. La resistencia y rebeldía de los indígenas chiapanecos se dijo cantando, bailando y actuando desde el Caracol zapatista de Oventic. Las diferentes representaciones artísticas efectuadas tocaron temas de denuncia, históricos, sociales, políticos, culturales, así como futuristas. “Que retiemble en su centro la tierra, con nuestras ciencias y artes de resistencias”, expresaron l@s rebeldes chiapanecos.

Miles de BAEZLN, se movilizaron para participar los días 28 y 29 de julio, en la segunda edición del CompArte, en los Altos de Chiapas, lo que significó un enorme esfuerzo en materia de logística y recursos materiales. Con ello el EZLN demuestra nuevamente que la resistencia y la rebeldía se pueden expresar por medio de las artes; las artes como denuncia, como memoria histórica, como posición política, como generadoras de alegría, reflexión y cambios.

Las y los zapatistas compartieron su historia cantando, bailando, actuando, para que las nuevas generaciones no olviden lo que vivieron sus antepasados en las fincas de los terratenientes. De igual forma por medio de las artes los levantados en armas en el 94, realizan una descripción de cómo ven ellxs las actuales condiciones del país. Su indignación ante un escenario social adverso, los hace retomar el sentimiento de miles de mexicanos, y expresan un enérgico: “Chinga tu madre Peña Nieto, Trump y Manuel Velasco”.

Las BAEZLN, ven más allá de la coyuntura actual y se cuestionan ¿Cómo será la nueva finca capitalista en el mundo?, por medio de una obra de teatro responden y describieron puntualmente la complicidad entre los capitales internacionales, con los gobiernos federales y locales, para permitir el despojo y la represión tanto en el campo como en la ciudad.

“Fue un honor haberlos recibido”, indicó por su parte Roberto, integrante de la Junta de Buen Gobierno (JBG), del Caracol zapatista de Oventic, a las y los participantes y asistentes a la clausura del festival CompArte . En la cede zapatista se representaron manifestaciones sobre cultura, política, rebeldía y autonomía, compartió el vocero de la JBG, quien invitó a seguir haciendo arte, pero no solamente, sino también a “organizarse en cada uno de sus pueblos, con resistencia y rebeldía”.

Al término del CompArte, la Comandanta Insurgente Hortensia, a nombre del Comité Clandestino Revolucionario Indígena del EZLN, agradeció a todxs lxs artistas de México, América y el mundo, su esfuerzo por participar y compartir su cultura, sentimiento, rabia, alegría y esperanza “por un mundo mejor”. “Las artes no tienen distancia. Los capataces no podrán detener nuestras luchas, porque en cada corazón rebelde se está globalizando la resistencia y la rebeldía”, aseguró la vocera zapatista, en referencia a la resistencia al sistema capitalista, que quiere convertir a los países en “fincas”, como hace un siglo. “sigamos con nuestras luchas sin venderse, rendirse ni claudicar. No les tenemos miedo, tarde o temprano los vamos a derrotar”, afirmó la insurgenta chiapaneca.

Por segundo año consecutivo se realiza el festival CompArte por la Humanidad, tanto en las instalaciones del Cideci Unitierra, en San Cristóbal de las Casas, como en Territorio Rebelde Zapatista. Miles de asistentes nacionales e internacionales, regresan a su lugar de origen con la motivación y el compromiso, de buscar caminos alternos a un sistema capitalista neoliberal, que despoja, reprime, discrimina y desprecia todo aquello que no reproduzca su lógica de la máxima ganancia, como lo han evidenciado los indígenas zapatistas.

Fotoreportajes: Espoir Chiapas

CRÓNICA POR: Regeneración Radio

Enseguida, el registro sonoro y fotográfico del sexto día del festival CompArte por la Humanidad 2017 “Contra el capital y sus muros, todas las artes”.

Clausura

Junta de Buen Gobierno del Caracol de Oventik, Zona Altos, en voz del compañero Roberto:

(Descarga aquí)

Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandanta Hortensia:

(Descarga aquí)

Anuncios