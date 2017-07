CompArte por la Humanidad 2017 – Día 2 (Audios y fotos)

(Texto de Radio Pozol) San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 24 de julio. “¿Usted preguntará por qué pintamos?, pintamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca; pintamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota; pintamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida y porque no podemos ni queremos dejar, que el color se haga ceniza”, indicó el pintor Gustavo Chávez Pavón, basándose en el poema de Mario Benedetti, “Por qué cantamos”, esto en el marco del segundo día del festival “CompArte por la Humanidad”, convocado por la Comisión Sexta y las Bases de Apoyo del EZLN, del 23 al 27 de julio en la Unitierra Chiapas.

El pintor también conocido como “Guichepe”, compartió que tiene el oficio de “manchar paredes”, y que es parte de una generación que no solamente son artistas de manera individual, sino que buscan realizar un “muralismo comunitario”, que significa integrar a las comunidades en la realización de las obras. Chávez Pavón, se identifica como parte de lxs trabajadorxs del arte y la cultura, que se integran a la comunidad en donde trabajan, y esto sucede cuando los murales tienen identidad. “Cuando todxs se involucran todxs se sienten parte del grupo que hizo el trabajo, que están incidiendo en la historia”, aseguró Gustavo.

Por su parte las y los integrantes del colectivo de artistas gráficos “La Espiral de Fuego”, manifestaron su creencia en la colectividad y en la coperatividad, “como solución para organizarnos. El colectivo que surge de la Escuela Nacional de Arte Teatral, externó que “en la escuela no nos estaban enseñando a hacer arte, enseñaban la técnica”. Para Espiral el CompArte, abre las puertas para encontrar a otra gente que en la ciudad o en el campo están inconformes, “que están en busca de nuevas maneras de pensar y otras maneras de sentir y así poder compartir no solamente el arte, sino la presencia y admirar las diferencias”.

“La felicidad es subversiva y es una manera de resistencia ante lo caótico que puede ser el mundo en estos días”, aseguró Espiral. “Creemos muchísimo en la autonomía, tanto de las comunidades como nuestra autonomía como creativos, para crear nuevos lazos y nuevos mundos”, añadieron. “L@s zapatistas están viviendo el sueño que muchos tenemos, la utopía ellos la convirtieron en algo real y puede seguir alimentando todo, la ciencia, las creencias, las artes”, indicaron las y los integrantes de Espiral, de Fuego al impartir un taller de exploración escénica y exposición de pintura gráfica. Para las comunidades.

Para la comunidad artística que se dio cita en el Cideci Unitierra, es necesario crear un diálogo con las diferentes resistencias a nivel nacional e internacional. “Dialogar, discutir y conocernos para ver que estamos haciendo y como poder potenciar el trabajo que hacemos desde el arte”, coincidieron.

Durante este segundo día del CompArte, arribó al cideci el equipo de comunicación “Los Tercios Compas”, para cobertura el festival. Durante cuatro días las bases de apoyo zapatista documentarán las diferentes expresiones artísticas en el Cideci Unitierra Chiapas, en San Cristóbal, para posteriormente compartirlas con las comunidades autónomas del EZLN.

Para mañana martes 25, entre las diferentes manifestaciones artísticas, se presentarán el coro de las Abejas de Acteal y el grupo musical “Los Originales de San Andrés”, de Oventic Chiapas.

Enseguida, el registro sonoro del segundo día del CompARTE 2017.

Poesía y literatura

Francisco Coronel – “Invitación a la rebelión y otros” – Lectura de poesía:

Israel González – “Poesía Vegetal”:

Cronopios del naufragio – “Aquelarre de Versos” – Lectura colectiva de poesía:

Mark Le Vine – “The Zombie Project” – Projecto sobre Fela Kuti, leyenda nigeriana afrobeat y propuesta de un nuevo proyecto Chiapas-África-Países Árabes – Entrevista:

Audiovisual

“Los hombres sin rostro” (Rusia) – Documental ruso sobre el zapatismo y otras luchas de Chiapas – Entrevista: (Descarga aquí)

“Procesos de defensa territorial frente al extractivismo” (Colombia/México) – Entrevista:

"María López y Juan García: Héroes de San Juan Cancuc" – Colectivo Trilobite (México) – Entrevista:

"K'altik Zapatista" – InquietaDoc – Documental sobre las luchas por la tierra en Chiapas – Entrevista:

“Animación: Ticho y Fosca Liebre” – Entrevista:

Artes plásticas

Oceane Rouand – Entrevista:

Colectivo de Artistas 1984 – París/Lyon/Toulouse, Francia – Entrevista (en francés):

Cristian Muñoz – Entrevista:

Abel Muñoz Ramírez – Entrevista:

Nico Woodward – Entrevista:

Tania López Montes – Entrevista:

Colectivo Meztli Tonalli:

Colectivo Meztli Tonalli:

Entrevista:

Trecho de cuento infantil:

Hafid López – Entrevista:

Colectivo que trabaja con mujeres en situación de cárcel:

Entrevista:(Descarga aquí)

Trecho de plática:

Música

Maruca Hernández Ramos:

Maruca Hernández Ramos:

Entrevista:

Trecho de música:

Colectivo Animalas – Entrevista: (Descarga aquí)

Colectivo Tripas de Gato – Entrevista: (Descarga aquí)

Raysa María Matilde Morales (Guatemala) – Entrevista: (Descarga aquí)

Teatro/Performance

Mario Galíndez:

Mario Galíndez:

Entrevista: Trecho de presentación:

Luis Alfaro – “El hombre que fingía orgasmos” (monólogo) – Entrevista:

(Descarga aquí)

Lukas Avendaño – “No soy persona, soy mariposa” – Danza performativa sobre la migración – Entrevista:

(Descarga aquí)

Arte sobre Ruedas – “Entre nosotras” – Obra sobre violencia de género y sororidad entre mujeres – Entrevista:

(Descarga aquí)

Compañía de Teatro de la UAM Cuajimalpa – “Nosotros somos los culpables: La tragedia de la Guardería ABC” – Trechos de la obra:

(Descarga aquí)

