Carta de Esteban Gomez, preso del Ejido San Sebastián Bachajón.

5 de julio 2017

Soy Esteban Gómez Jiménez de San Sebastián Bachajón, un día martes 12 e junio en la mañana vino una persona en mi casa me invitó a cortar leña en su milpa pero en otro ranchería, cuando salí a esperar carro en la carretera cuando paso el colectivo ahí por el puente “me puedes llevar a la ranchería en la ranchería Pamalja” cuando baje ya estaban esperando el dueño de la milpa y empezamos a caminar como dos horas en el camino ahí empezamos a cortar leña, en su milpa como a las 2 de la tarde, de repente llego judicial y sectorial , seguridad pública, pero estos autoridades hay una persona, se llama Manuel Jiménez Moren, él lo llevo estos policías, es dirigente del PRI, me dijo tu eres Esteban, de dónde eres, aquí en la ranchería Salto de Tigre, apaga tu motosierra vámonos.

Ahí me agarraron, me vendaron mis ojos, me llevaron en Palenque en el ministerio público, ahí me pegaron, me llevaron en un pozo, me pregunto que yo participe en este delito, pero si yo no estoy haciendo cuando me agarraron estoy buscando dinero para mis hijos, mi familia, yo no estoy robando, soy inocente, me fabricaron cuatro delitos, pues aquí estoy pagando en la cárcel sufriendo, mi familia, a mis hijos, y ya llevo 5 años preso, a las malas autoridades que no les gustan que yo estoy en la organización para defender la madre tierra, por eso me fabricaron este delito que nunca participe.

Aquí estoy secuestrado, aquí en la cárcel quiero que me apoyen a pedir mi libertad inmediata porque soy inocente, quiero escribir más pero me cuesta, además no podemos hablar bien el castilla.

