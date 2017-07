A partir de este viernes 14 de julio, Fernando Bárcenas está en encierro total en su celda por orden de la institución, mientras el acoso y violencia hacia él por parte de algunos internos afines a la administración va en aumento; por lo que se hace el llamado urgente a exigir que sea sacado de la zona de castigo por el riesgo latente que representa para su vida, así como a hacerle sentir al compañero nuestra solidaridad de diversas maneras; favor de dar difusión a esta información.

Acá los datos del reclusorio (dirección, teléfonos y nombre del director) para quienes deseen llamar, hacer envío de faxes o acudir al centro: Reclusorio Preventivo Varonil Norte: Calle Jaime Nuno no. 155, Colonia

Guadalupe Chalma, Cuautepec Barrio Bajo, C.P. 07210, Gustavo A. Madero,

Ciudad de México, Teléfonos: 5306 4540 / 5306 2540. Director: Enrique Serrano Flores

Carta pública de Fernando Bárcenas (va adjunto el original)

16 de julio de 2017, Reclusorio norte

Antes que nada quiero puntualizar que mi situación se ha tornado

complicada en los últimos meses, desde que fui conducido a la zona 7 de

C.O.C. como forma de castigo y represión a las acciones de protesta y

organización que se venían practicando al interior de la prisión en

conjunto con otros compañeros presos en este reclusorio.

Desde ese momento, 28/sep/2016, me he visto inmerso en una dinámica de

vida asfixiante en una zona de castigo, por lo cual ahora que llevo 9

meses segregado por motivos de seguridad institucional han crecido los

conflictos debido a mis ideas y mi forma de ser y de actuar, lo cual

identifico como una forma de violencia de la institución hacia mi, pues

como frontalmente no pueden agredirme mediante su personal, ahora

utilizan a los presos para intimidarme y agredirme, una táctica muy

común en la cárcel; esto ya provocó diversos enfrentamientos en el área

donde me encuentro, por lo cual hago responsable a la institución y a

los encargados de administrarla de cualquier cosa que suceda a mi

integridad física y psicológica por ser los responsables de mantenerme

en esta situación.

Fernando Bárcenas

