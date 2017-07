Denuncia de el Ejido San Sebatián Bachajón, sobre hostigamiento y amenaza de despojo de sus tierras a familias por el comisariado ejidal Manuel Guzman Álvaro

EN EJIDO SAN SEBASTIAN BACHAJON ADHERENTES A LA SEXTA DECLARACION DE LA SELVA LACANDONA. CHIAPAS, MEXICO. A 15 DE JULIO 2017.

A la Comandancia General Comité Clandestino Revolucionario Indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional

A las Juntas de Buen Gobierno

Al Congreso Nacional Indígena

A l@s compañer@s adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona de México y el Mundo

A los medios de comunicación masivos e alternativos

A la Red contra la Represión y por la Solidaridad

Al Movimiento de Justicia por el Barrio de Nueva York

A los defensores de derechos humanos nacional e internacional

Al pueblo de México y el mundo

Jmololabex ants winiketik icha spatil a wotanik ta pisilik machatik nokol skoltabel te lum kinalik te yuun ta skuenta te nokol spojbel te chopol ajwalil.

Compañeros y compañeras reciban un saludo combativo para sus organizaciones y pueblos en resistencia de parte de los adherentes a la Sexta Declaración del ejido San Sebastián Bachajón, Chiapas.

En este medio queremos denunciar públicamente los actos del comisariado ejidal de san Sebastián Bachajón, hace unos días el comisariado ejidal Manuel Guzmán Álvaro con el uso del antiguo plano de 1980, contrato a un nuevo ingeniero para que midiera nuevamente las tierras de san Sebastián y corroborar las colindancias y mediciones que marca el plano de 1980, teniendo callejón la propiedad del ejido que colinda con las cascadas de agua azul y propiedad de túmbala, Chiapas, aun así el comisariado ejidal Manuel Guzmán Álvaro de acuerdo a la nueva medición que realizaron dijo que era más allá hacia las tierras de municipio túmbala la propiedad de san Sebastián Bachajón, invadiendo una parte de las tierras del ejido túmbala, aproximadamente tres hectáreas y dejando a 15 familias dentro del territorio del ejido san Sebastián, Bachajón.

Esos tres hectáreas propiedad de municipio túmbala, Chiapas ya no le pertenece al ejido pero aun así el comisariado invadió de acuerdo a su nueva medición realizada hace unos días, para que se construyera un proyecto de cabañas en esas tierras.

Dentro de esas mediciones que realizaron existen 15 familias de túmbala, Chiapas que quedaron en propiedad de san Sebastián Bachajón, dentro de las 15 familias hay 5 familias compañeros adherentes a la sexta e integrantes del Congreso Nacional Indígena; Domingo Pérez Gómez, Acario Pérez Gómez, Antonio Pérez Gómez, Pascual Pérez Gómez, Miguel Pérez Álvaro, los otros 10 familias no pertenecen a la organización, los compañeros adherentes ya llevan más de 40 años viviendo en esas tierras, donde ya nacieron y crecieron sus hijos para formar sus propias familias, sus trabajos de campo.

El comisariado ejidal Manuel Guzmán Álvaro empezó a intimidar a las 15 familias en sacarlos de sus tierras donde colocaron el nuevo callejón y las familias dijeron que no van a dejar esas tierras por que llevan años viviendo ahí y son sus únicos fuentes de sobrevivir, aun así el comisariado ejidal amenazo a las familias para desplazarlos de sus tierras si no se quieren salir tranquilamente.

Como es posible que el comisariado ejidal está desplazando a las familias si cuando en su campaña dijo que su propuesta es luchar contra el despojo, defender la madre tierra contra los megaproyectos que quiere imponer los tres niveles de gobierno, ahora es lo que está haciendo en la actualidad, despojar de las tierras indígenas para mandar a construir supuestamente proyectos para beneficio de los tres centros de san Sebastián, Bachajón, las familias tienen su hogar y milpa en esas tierras y que el comisariado junto con sus colaboradores dijeron que las milpas los van a cortar y quemar, que le está diciendo a las 15 familias que no se preocuparan de sus cultivos y les está dando un plazo hasta el día lunes 17 de julio para que esas familias saquen sus cosas y desarmen sus casas, que si no lo hacen de todos modos serán desplazados de sus tierras por qué se va construir un proyecto en ese lugar.

Las 15 familias cuentan con 3 hectáreas de tierras, de esas 3 hectáreas es lo único que tienen como fuente para realizar sus trabajos de campo y para que sobrevivan con sus familias.

Esas familias acordaron en acorralar sus propiedades para evitar que el comisariado abusara de su autoridad, cuando el comisariado ejidal se dio cuenta que ya estaba acorralado las tierras llego con el consejo de vigilancia y sus principales para hostigar e intimidar a las 15 familias, diciendo que quitaran el alambrado porque esas tierras se va utilizar para proyectos ecoturísticos, ya que las tierras están a un costado de las cascadas de agua azul.

Las 15 familias se están defendiendo de los actos del comisariado ejidal Manuel Guzmán Álvaro porque esas tierras donde están viviendo llevan más 40 años, tierras que les dejo sus padres y abuelos por eso como derecho les corresponde y no lo van a dejar a pesar de las amenazas del comisariado ejidal, no es justo que el comisariado cometa esos actos contra el pueblo, está actuando como el mal gobierno, de amenazar, intimidar y hostigar a las personas para que abandonen sus tierras, pero nuestros compañeros adherentes a la sexta que están dentro de esas tierras van a luchar para defender sus derechos y tendrá nuestra solidaridad para apoyarlos y no permitir que el comisariado ejidal abuse de su cargo, estaremos pendientes por cualquier acto que realice el comisariado ejidal Manuel Guzmán Álvaro en contra de nuestros compañeros adherentes.

Desde la zona norte del estado de Chiapas las mujeres y hombres de San Sebastián Bachajón enviamos saludos combativos a todos los compañeros y compañeras, comunidades y pueblos de México y del mundo que están en la lucha y resistencia contra los malos gobernantes.

Nunca más un México sin nosotros

Tierra y libertad

¡Zapata vive!

¡Hasta la victoria siempre!

Presos políticos ¡libertad!

¡Juan Vázquez guzmán vive, la lucha de Bachajón sigue!

¡Juan Carlos Gómez Silvano vive, la lucha de Bachajón sigue!

¡No al despojo de los territorios indígenas!

¡Fuera los polcías estatales de nuestro territorio indígena!

¡Presentación inmediata a los compañeros desaparecidos y asesinados de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa!

¡Viva la digna lucha de los compañeros y compañeras choles del ejido tila!

Viva la digna lucha de los compañeros y compañeras de San Francisco Xochicuautla!

¡Vivan los pueblos que luchan por su autonomía y libertad!

¡JUSTICIA PARA NUESTRO COMPAÑERO JUAN VAZQUEZ GUZMAN, AYOTZINAPA, ACTEAL, ABC, ATENCO!

