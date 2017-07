Organizaciones documentan violencia generalizada en Cruztón

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

a 10 de julio de 2017

Boletín Conjunto

Caravana de Solidaridad por Cruztón ante la violencia generalizada por la acción del Grupo Armado de Nueva Guadalupe Victoria en Venustiano Carrranza, Chiapas, México

La muerte del compa no se paga con dinero

Si la justicia no existe

Nuestra voz no callara.

(Fragmento del Corrido Compa Lupillo)

Escrito por el compañero Adrián

Las comunidades, colectivos, organizaciones adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del EZLN, el día de ayer 9 de julio realizamos una Caravana de solidaridad, donde documentamos la violencia generalizada en que se encuentra la Comunidad de Cruztón y Nueva Libertad del municipio Venustiano Carranza, Chiapas, México. Ocasionada por un Grupo Armado denominado Nuevo Guadalupe Victoria, quienes portan armas de fuego de uso exclusivo del Ejército mexicano, y quienes actúan en total impunidad.

La caravana atestigua, que el 22 de mayo el Grupo Armado actuó con la complicidad del Estado mexicano, cometiendo el asesinato del defensor comunitario Rodrigo Guadalupe Huet Gómez, y el ataque armado a personas pertenecientes a las comunidades de Cruztón y Nueva Libertad, en el momento que se encontraban en el Cementerio, resguardando el lugar sagrado que han poseído desde hace más de un siglo, debido a que el 10 de mayo había sido profanado por éste mismo grupo.

La documentación realizada por la Caravana, alerta del riesgo inminente que corre la vida, integridad y seguridad de los y las habitantes de las comunidades de Cruztón y Nueva Libertad, en el municipio de Venustiano Carranza, por las acciones impunes del Grupo Armado denominado Nuevo Guadalupe, quien mantiene asolada a la comunidad y a campesinos que tienen pequeños terrenos en Cruztón y Nueva Libertad. A 60 familias de ésta última comunidad, les han cortado el agua desde el 18 junio del presente año, lo que representa una crítica situación de subsistencia.

Testimonios recibidos por la caravana insiste en denunciar la complicidad del gobierno con el crimen, con el grupo armado que sigue actuado en impunidad y que asesinó al compañero Rodrigo Guadalupe, además argumenta que el derecho que tiene sobre el Cementerio y las tierras es “porque nuestros abuelos y padres fueron mozos del finquero en aquel tiempo y también nosotros lo fuimos, por eso hoy defendemos lo que es nuestro” “nuestra voz no será callada, nuestra voz aun será más fuerte” persisten, “No porque perdió la vida nuestro compañero callaremos o nos acobardemos”.

Las expresiones de solidaridad se hicieron saber desde las distintas geografías:

Queremos que sepan que su lucha es también nuestra, que nuestro corazón comparte su dolor por el cobarde asesinato de nuestro compañero Guadalupe Huet, cometido por quienes son manejados por el poder y el dinero

Hermanos y hermanas de Cruztón, hoy nos llena un dolor profundo por el asesinato del compañero Rodrigo Guadalupe Huet Gómez, hoy no estamos completos, nos arrebataron a nuestro compañero, es por ello que estamos caminando con la Caravana de la Sexta, nos unimos al abrazo colectivo, les abrazamos con este abrazo solidario, y de lucha, abrazamos a su familia toda, les manifestamos que no están solos, que aquí y ahora están sus compañeras y compañeros de lucha para la verdad, memoria y justicia, su caminar por la defensa de la Madre tierra es un testimonio de resistencia que anima a otros pueblos y comunidades de México y del mundo.

Que sus lágrimas por el compañero Rodrigo Guadalupe sea para hacer crecer la semilla de su lucha y esperanza. Y que algún día no lejano cosechen el fruto de su esfuerzo y finalmente, sus tierras y territorios se han para ustedes como debe ser, para que así sus hijas e hijos vivan y trabajen en paz.

Hoy reforzamos aún más este apoyo de lucha para decirle al mal gobierno que Cruzton no está solo y se lo decimos a todos aquellos que sigan abuzando de su poder en contra de los pueblos dignos y de todos aquellos, como el compa Guadalupe que con valor defienden a los derechos y al territorio como espacio sagrado, que los ancestros dejan a los pueblos para que ellos lo sigan y los sigamos cuidando.

Ahora el compa Lupe no está solo en Cruztón, Lupe esta en Francia, en Italia, en Alemania, en el Estado Español, en Inglaterra, en todo México y en cada geografía en donde los y las que conocimos su ejemplo, estaremos sembrando con lucha un nuevo amanecer.

En este contexto de violencia y solidaridad se recordó la lucha del pueblo de Cruztón y la lucha y resistencia del compañero Rodrigo Guadalupe, indígena tsotsil, integrante de Semilla Digna, organización que forma parte del Congreso Nacional Indígena (CNI). Las y los integrantes de Semilla Digna se han caracterizado por la defensa de la tierra y el territorio en contra de proyectos extractivistas y la lucha por la autonomía.

No obstante alertamos del riego a la vida, la integridad y seguridad personal de la población de las comunidades de Cruztón y Nueva Libertad integrantes de Semilla Digna y demás personas en defensa de sus tierras, incluido el panteón “Camposanto”.

Exigimos lo siguiente:

Que se realice una investigación exhaustiva e imparcial para dar con los responsables materiales e intelectuales de este ataque, para evitar que el asesinato del compañero Rodrigo Guadalupe Huet Gómez quede en la impunidad.

Así como investigar, desarmar y sancionar al grupo armado que opera en la zona.

Manifestamos y reafirmamos nuestra solidaridad con:

La familia de Rodrigo Guadalupe Huet Gómez.

Los integrantes de la comunidad de Cruztón integrantes de Semilla Digna en su legítima defensa por la tierra y el territorio.

Organizaciones, Colectivos, Grupos e individuos asistentes a la Caravana en Solidaridad con Cruztón

Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal (Las Abejas de Acteal)

Semilla Digna

Comunidad 5 de Marzo

Koma Ilel

Casa Gandhi

Red Contra la Represión y por la Solidaridad (RrvR)

Espacio de Lucha Contra el Olvido y la Represión (ELCOR)

Grupo de Trabajo no estamos todxs

Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C. (CDMCH)

Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C

Salud y Desarrollo Comunitario A.C. (Sadec)

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba)

Gruppe B.A.S.T.A.., Munster (Alemanía)

Associaón Solidaria Café Rebeldía (Barselona, Catalunya)

Adherentes a la Sexta Barcelona (Catalunya)

CGT (Estado Español)

ASSI (Asociación Social y Sindical Internacionalista) – (Estado Español)

Tierra y Territorio – Madrid

Centro de Documentación sobre Zapatismo – CEDOZ – Estado Español

Y Retiemble (Estado Español)

Unión Syndical Solidaires (Francia)

Mut Vitz 13 de Marseille (Francia)

Espoir Chiapas (Francia)

CSPCL (Comité de Solidaridad con los Pueblos de Chiapas en Lucha /Francia

London México Solidarity (Inglaterra)

Associazione Ya Basta! Milano (Italia)

Comitato Chiapas “Maribel” – Belgrano (Italia)

20zln (Italia)

Nodo Solidale (Italia)

Collectitivo Zapatista di Lugano (Suiza)

Adherentes individuales de la PIRATA (Plataforma Internacionalista por la Resistencia y la Autogestión Tejiendo Autonomías)

Espacio de Aprendizaje y Desaprendizaje Autónomo desde la Sexta (Córdoba, Argentina)

Piratas x Tierra Mojada (Argentina)

Adherentes individuales

Palabras en conferencia de prensa 10 de julio 2017, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

Imagen: Espoir Chiapas, caravana en solidaridad con Cruztón, 09 de julio 2017

