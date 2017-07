Abrazo a la comunidad en resistencia de Cruztón y a la familia del compa Lupe desde la otra Europa

9 de julio de 2017

A la familia y amig@s del estimado Compa Lupe

A la comunidad en resistencia de Cruztón

A quienes sientan las injusticias en su corazón y luchen contra ellas

Compañeras, compañeros, hermanas y hermanos:

Es difícil reunir el dolor y la rabia que sentimos en estas pocas líneas, pero con estas palabras quisiéramos llevar hasta los cerros y campos de Cruztón la indignación y el cariño que sentimos – en la Europa de abajo – los colectivos,los compañeros y compañeras que pudimos conocer su digna lucha.

Nos enteramos del vil asesinato de Rodrigo Guadalupe Huet Gómez, para much@s de nosotr@s el Compa Lupe, el pasado 22 de mayo, por mano del grupo armado de Nuevo Guadalupe Victoria. Sabemos que las balas que le tiraron fueron disparadas por la ambición, el poder y el engaño contra la solidaridad, la ternura y la justicia, representados en la vida ejemplar del compañero Lupe. Duele darnos cuenta que el capitalismo usa a otros hermanos indígenas, campesinos y pobres para intentar acabar con quienes buscamos la paz con dignidad, la justicia y la democracia de abajo, sin partidos y sin patrones.

Nos duele porque mataron a un compa de Cruztón, pero en realidad mataron a un compa de todos y todas l@s que somos de la Sexta, l@s que creemos que se pueda construir un mundo donde haya tierra, libertad y justicia para quien trabaje por ellas. No importa el idioma y el color de la piel, sentimos que estas balas fueron contra tod@s l@s que luchamos contra el mal gobierno, fueron balas contra el CNI, la Sexta y la lucha de los pueblos contra la Hidra capitalista.

Del dolor nace la rabia, de la rabia la organización y sólo con la organización es posible que un día ya no haya dolores como los que sentimos hoy. Sabemos que el Compa Lupe dedicó su vida a la lucha y a la resistencia, por lo cual sabemos que en la lucha y en la resistencia de tod@s seguirá viviendo. Ahora el compa Lupe no está sólo en Cruztón, Lupe está en Francia, en Italia, en Alemania, en el Estado Español, en Inglaterra, en todo México y en cada geografía en donde los y las que conocimos su ejemplo, estaremos sembrando con lucha un nuevo amanecer.

Amig@s y familiares de la digna comunidad de Cruztón, reciban este abrazo enorme, de parte de los muchos corazones que laten – como el de ustedes –

abajo y a la izquierda.

Desde la otra Europa:

– Gruppe B.A.S.T.A., Münster (Alemania)

– Associació Solidaria Cafè Rebeldía – Infoespai, (Barcelona, Catalunya)

– Adherentes a la Sexta de Barcelona (Catalunya)

– CGT (Estado Español)

– ASSI (Acción Social Sindical Internacionalista) – (Estado Español)

– Tierra y Territorio – Madrid (Estado Español)

– Centro de Documentación sobre Zapatismo -CEDOZ- (Estado Español)

– Y Retiemble (Estado Español)

– Union syndicale Solidaires (Francia)

– Mut Vitz 13 de Marseille (Francia)

– Mut-Vitz 34 de Hérault (Francia)

– Espoir Chiapas (Francia)

– CSPCL (Comité de Solidaridad con los Pueblos de Chiapas en Lucha) – Paris,

(Francia)

– Espiral de solidaridad-semilla de resistencia (Grecia)

– London Mexico Solidarity (Inglaterra)

– Associazione Ya Basta! Milano (Italia)

– Comitato Chiapas "Maribel" – Bergamo (Italia)

– 20zln (Italia)

– Nodo Solidale (Italia)

– Collettivo Zapatista di Lugano (Suiza)

– Adherentes individuales de La PIRATA (Plataforma Internacionalista por la

Resistencia y la Autogestión Tejiendo Autonomía)

Anuncios