Un abrazo solidario para Cruztón, Chiapas. Caravana CNI-La Sexta

La comunidad de Cruztón, municipio de Venustiano Carranza, Chiapas lo había advertido en diferentes ocasiones a los tres niveles de gobierno, el grupo de choque del poblado vecino Nuevo Guadalupe Victoria, escalaba en el hostigamiento y agresiones hacia las y los adherentes a la Sexta, mediante bloqueos carreteros; retención y golpes a personas; invasión y destrucción de tumbas del panteón; así como disparos de intimidación contra los también integrantes del colectivo Semilla Digna. Todo ello para despojar a la comunidad de Cruztón de su Panteón, ubicado en una posición estratégica para el paso hacia posibles explotaciones mineras de oro, señalan los campesinos agredidos.

Los ataques tuvieron su nivel más crítico el pasado 22 de mayo, cuando los originarios de Cruztón, fueron emboscados por el grupo beligerante con armas de grueso calibre, hiriendo de muerte al defensor comunitario Rodrigo Guadalupe Huet, a quien tampoco se le permitió ser atendido al bloquear el acceso de los servicios médicos por parte del grupo agresor, lo que dio como resultado su muerte.

Desde aquel día 22, las muestras de solidaridad y apoyo han ido llegando a la población de Cruztón, ya sea por medio de comunicados de organizaciones sociales, nacionales e internacionales que condenan el asesinato de Rodrigo Guadalupe; el monitoreo para el respeto de derechos humanos, como el que lleva a cabo el Centro Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), o como la Caravana solidaria que se realizó este domingo 9 de julio, integrada por comunidades del Congreso Nacional Indígena CNI, adherentes a La Sexta nacional e internacional, así como organizaciones sociales regionales y comunidades vecinas.

La caravana solidaria salió desde la ciudad de San Cristóbal de las Casas desde temprana hora, rumbo a la ciudad de Teopisca, donde se unieron comunidades de la región, como Candelaria el Alto y San Francisco, también integrantes del colectivo Semilla Digna. Con paso firme y sorteando caminos deslavados por las lluvias, el grupo solidario arribó a Cruztón, antes del medio día. A la entrada de la comunidad una representación de niños y mujeres ya los esperaba con consignas y saludos fraternos. “El compa Lupe vive, la lucha sigue”, exclamaban de manera decidida.

“No ha sido fácil que el compañero se haya adelantado en el camino”, fue como inició Alexis, vocero de Cruztón, el acto en memoria de Rodrígo Huet. Su padre Don Manuel, denunció que a pesar de que el gobierno tiene identificados a los agresores “hasta ahorita no ha habido justicia”. “Que esto no se quede así”, exigió el campesino chiapaneco. “Que se haga justicia, sólo pido justicia”, externó Emilia, viuda de Guadalupe Huet, junto con sus cinco hijos, que no superan los 10 años de edad.

En el encuentro también estuvieron presentes integrantes del poblado de Nueva Libertad, a los que el grupo de choque de Nuevo Guadalupe Victoria, también los ha hostigado y quitado el agua potable. Santiago, de Nueva Libertad (NL), quien acompañó a Rodrigo en sus últimos momentos contó que cuando fueron emboscados en el panteón, nunca corrieron, al contrario estaban dispuestos a defenderse con sus propias manos. Fulbia de NL, comunicó de forma decidida que luchan porque se respete el panteón, porque ahí están sus antepasados. “queremos que los niños crezcan sin miedo, que sepan trabajar la tierra, y defender sus derechos”, agregó.

“Nuestra lucha será más fuerte, no porque murió Lupe, callaremos”, aseguró Vianey de Cruztón, ante cientos de solidarios presentes en la cancha de basquetbol de la comunidad. “Por querer defender un derecho que nos corresponde, nos quieren quitar la vida”, enfatizó Alejandro, también de Cruztón. Por su parte Don Adrían, mayor de la comunidad quien trabajó desde mediados del siglo XX, en las tierras de los finqueros, afirmó que su lucha “seguirá pacientemente, porque a la ligera no se gana nada”.

Informe de la caravana en solidaridad con Cruztón

Lunes 10 de julio. Frayba

Fuente: Pozol.org

