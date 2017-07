Pronunciamiento de solidaridad con Cruztón

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional

A las Juntas de Buen Gobierno

A la Sexta Nacional e internacional

Ante los hechos ocurridos el día 22 de mayo, donde asesinaron a nuestro compañero de la Sexta Rodrigo Guadalupe Huet Gómez, (el compa Lupe) como integrantes de la Red contra la Represión y por la Solidaridad, manifestamos nuestro rotundo rechazo a la dinámica de muerte que impulsan grupos armados con la complicidad y apoyo de los malos gobiernos en sus tres niveles.

Abrazamos con cariño y respeto a la familia del compa Lupe, a las familias de la Sexta de la comunidad de Cruztón, del mismo modo abrazamos a la organización comunitaria de Semilla Digna.

Nuestra lucha es por recuperar la humanidad, y en ella el tejido colectivo que posibilite defender a la Madre Tierra. No nos conformamos con un sistema y un país que se desmorona, no nos conformamos con un gobierno que obedece al sistema criminal capitalista; no sólo con cárceles, con persecución, tortura, asesinatos y feminicidios, sino con la cotidiana guerra que imponen los de arriba. Nuestra lucha es por la vida, desde la resistencia y organización por sembrar la convicción de construcción de un sistema otro, uno donde quepan muchos mundos.

Por eso y lo que falta, seguimos en el terco empeño de entretejer la solidaridad como acto de reciprocidad, la organización como acto de dignidad y la denuncia ante una sociedad no organizada.

Seguimos y seguiremos resistiendo frente a la muerte con organización y con la convicción en el pecho y en el andar de no rendirnos, no vendernos y no claudicar porque es el único camino para la libertad.

Red contra la Represión y la Solidaridad-Chiapas

(Espacio de Lucha contra el olvido y la Represión)

(Grupo de Trabajo no estamos todxs)

