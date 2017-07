CARTA DE LUIS FERNANDO DESDE EL RECLUSORIO SUR.

A l@s individu@s conscientes, así como a los colectivos que desarrollan la fuerza para deshacer la realidad mecanizada: A todos los que comprenden que la vida es vida y el capitalismo muerte. A quienes me han acompañado desde el momento de mi detención. Y a quienes han abrazado las diversas formas de expresar el ¡No! Respecto de mi encarcelamiento y el de la Libertad:

Saludos y Abrazos a tod@s

PRIMERO.- El día Lunes 3 de julio se llevará acabo un Mitin desde el exterior del Juzgado del segundo tribunal colegiado en Material Penal, donde esta promovido la Demanda de Amparo en contra de mi ultima sentencia (de diciembre 2016 que fue de 13 años y 15 días) de modo que ha lo largo de dos semanas se ha convocado a solidarizarse haciendo acto de presencia, igual a involucrarse en las demandas del pueblo organizado.

Para quienes aun hayan decidido no “caerle” al evento les digo:

Igual no dejen de estar atent@s al desenlace de este y de los gestos de libertad a la sombra de las Instituciones, porque las sombras van dejando a la noche y el día no lo es todo así como la razón iluminadora del Estado tampoco lo es. Y sin embargo les pido que asistan al Mitin, que es una herramienta de presión para asistir a la lucha contra la razón que se me castigue, como sea hecho desde hace tiempo. Ya que no solo basta la razón jurídica (que he tenido desde mi detención) para ser libre fuera de la cárcel; porque más de un juez – en mi caso como en otros – piensan a la justicia como una señora vendada de ojos y que sujeta con la mano izquierda la espada y con la derecha un perro guardián, y así pretenden hacerse respetar en sus fallos. Y porque incluso si la estabilidad coherente de las leyes del Estado dependen de que los actores judiciales que me encarcelen/ absuelvan; también se que el dominio del Estado no garantiza el bienestar de nadie, solo impone por la fuerza su orden; entonces llamo a la solidaridad con mi causa desmintiendo la impotencia antiestatal y anticapitalista, solo la fuerza de abajo puede hacerme libre.

SEGUNDO.- Que sin importar la resolución de la demanda de amparo promovida, les pido me sigan acompañando en el sentimiento y en la práctica de atacar a las diversas formas de dominación.

TERCERO.-Quiero compartir parte de mi aprendizaje como preso, lo que me ha dejado tal experiencia. Esto es que soy libre para asumirme como enemigo de la dominación capitalista

● Porque soy joven

● Porque escucho música y no solo mercancía

● Porque no alabo la riqueza del rico

● Porque sin ser Zapatista Soy Adherente a la 6ª Declaración de la Selva Lacandona

● Porque no me conformo con que el Estado Mexicano sirva para reconocer cierta criminalidad en mi persona

● Porque no acepto mi castigo sin antes saberme en condición de guerra por los empresarios parásitos de la Sociedad Burguesa.

● Porque me he visto en la parte sobrante dentro del modelo de Sociedad ideal moderno de los gobiernos oficialistas

● Porque con mi palabra busco el respeto a otras luchas anticapitalistas

● Porque sin ser anarquista comparto ideas con el anarquismo

● Porque caminando en un camino tan estrecho como lo es el judicial, no me rindo, no me vendo y no me claudico

● Porque es muy posible y muy probable que sueñe con otros caminos por la liberación de los pueblos

● Porque busco hacerme escuchar y visible fuera de las noticias de los medios de paga y de desinformación , donde figura como el enemigo del bienestar común

● Porque creo cada vez menos que mi naturaleza depende de criterios civilizados y más de mis profundas ganas de crear, así sean las ganas de destruir lo impuesto

● Porque sin ser partidista opino acerca de la política utilitarista de los de arriba de donde vivo

● Porque prefiero ver una tormenta en el cielo a una telenovela a escala nacional

● Porque reconozco que la lucha no solo esta fuera de mi, porque igual puedo nutrirla desde mi interior

Hoy soy enemigo de las estructuras capitalistas. De modo que mis enemigos a través de la Cárcel y de sentencias grandes intentan inútilmente que mañana los potenciales enemigos suyos, no se les rebelen. Después de todo la revancha Vs la cárcel no solo me involucra a mi

Mi más sincero Amor y Gratitud para l@s compañer@s

Luis Fernando Sotelo Zambrano

Junio 2017

