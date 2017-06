Conferencia de Prensa Roberto Carlos,

Desde el 22 de mayo del 2013 Roberto Carlos Ruiz Hernández, ciudadano Hondureño fue privado ilegalmente de la libertad, torturado y acusado de extorsión, sentenciado a 5 años y tres días. Actualmente se encuentra en detención prolongada e injusta.

Por ello invitamos a la conferencia de prensa donde exigiremos inmediata “Libertad para Roberto”

Invitan: Grupo De Trabajo No estamos Todxs, el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A. C., y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A. C.

Lugar: Oficinas Frayba. Brasil número 14, Barrio de Mexicanos, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; México.

Fecha y hora: Jueves 29 de junio de 2017; 11:00 horas

Participan: Gilberto Hernández, Abogado del CDH Frayba A.C.

Patricia Díaz (esposa de Roberto)

Nataniel Hernández, Abogado del CDH Digna Ochoa A. C.

Grupo De Trabajo No Estamos Todxs

Transmisión en vivo por Facebook Live de Frayba Derechos humanos

