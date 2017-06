Denuncia de Roberto Carlos, preso en lucha de Honduras

CERESO 05, San Cristóbal de las Casas, Chiapas México.

A la Sociedad Civil

A los Centros defensores de derechos humanos.

Mi nombre es Roberto Carlos Ruiz Hernandez originario de Honduras. Me encuentro recluido en el CERESO numero 5 en San Cristóbal de las Casas. El motivo de mi denuncia es por que sigo encarcelado injustamente acusado de un delito de extorsión el cual nunca se me comprobó, ni se presentaron las personas que me acusaban. Durante mi detención, el día 22 de mayo del 2013, fui torturado d ellas 6 de la tarde a las 3 de la mañana. Después de eso me llevaron a la procuraduría. Ahí me hicieron firmar a la brava. Después de ahí me llevaron al Palacio Municipal de Arriaga y me dijeron que me iban a presentar a las personas que me acusaban pero nunca se presentaron. Estuve incomunicado 7 días, sin llamadas y sin comida. A los 4 dias me llevaron al reclusorio numero 13 de Tonalá, Chiapas. Nunca me notificaron mi auto de formal prisión y por eso no pude apelar el auto de formal prisión al Tribunal Superior. De ahí hice una huelga de hambre en 2015 con la boca costurada, Con esa huelga de hambre me bajaron a proceso y me volvieron a sentenciar a cinco años de prisión y tres días. Después apaleé al Tribunal y me confirmaron la sentencia de cinco años en el año del 2015. Durante este tiempo la Mesa de Reconcilacion llevo mi caso. Hasta febrero del año 2017 me dicen que me iban a liberar, pero hasta la fecha no me han liberado sigo aquí detenido el el CERESO 05 de San Cristóbal de las Casas. Supuestamente me iban a liberar en marzo, paso abril y en mayo inicie la segunda huelga de hambre, también costurado, durante 10 diez días. Solo conseguí que me trasladaran al CERESO 05de San Cristóbal de las Casas donde sigo actualmente. Exijo mi libertad al gobierno del Estado, al procurador y al gobernador. De lo contrario iniciare la tercera huelga de hambre y responsabilizo al gobierno del estado de lo que me pueda pasar. No me siento bien, no estoy bien de mi organismo por las dos huelgas de hambre pasadas.

Hago un llamado a la sociedad civil y centro defensores de derechos humanos a que estén atentos a mi caso.

