Campaña Luis Fernando Libre: mitín en solidaridad con Luis Fernando Sotelo

A LXS COMPAÑERXS SOLIDARIXS

AL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL

AL CONCEJO INDIGENA DE GOBIERNO

A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL

A LA RED CONTRA LA REPRESIÓN Y POR LA SOLIDARIDAD:

El Estado utiliza la prisión como un método de control social, que es creada por un sistema que busca desechar todo lo que se salga de las normas impuestas por el poder político que defiende únicamente los intereses económicos capitalistas, es por ello que las cárceles están llenas de personas en su mayoría de escasos recursos, quienes carecen de oportunidades para cubrir las necesidades básicas, como son el alimento, el agua, un techo, es decir una vida digna, que muchas veces son el motivo por el cual estas personas están presas; es así como, los grandes empresarios se pasean libremente jineteando el dinero de la población y junto con gobernantes hacen fraudes millonarios mientras la población es encarcelada por ¨robar¨ para sobrevivir. Cabe decir que la cárcel también busca ser una forma de desarticular y callar a todo aquel que se organiza buscando otra forma de vivir fuera del sistema capitalista, es decir, toda lucha anticapitalista es objeto de la represión del estado pues atenta contra los intereses económicos del propio sistema, por lo que la prisión intenta detener la organización y dar un mensaje de miedo hacia la protesta social.

Es en este contexto que nuestro compañero Luis Fernando Sotelo Zambrano lleva ya 2 años y 7 meses de secuestro a manos del Estado, en un proceso plagado de mentiras e irregularidades, siendo sentenciado primero a 33 años 5 meses de prisión y después reducida esta pena por una apelación a 13 años 15 días de prisión más la reparación del daño por aproximadamente 9 millones de pesos, hoy el amparo directo es el último recurso que tiene nuestro compañero para lograr su libertad y tenemos claro que esta lucha debe ser jurídico-política y es por ello que convocamos:

A REALIZAR UN MITIN EN SOLIDARIDAD CON LUIS FERNANDO SOTELO ZAMBRANO, PARA EXIGIR LA RESOLUCIÓN DEL AMPARO DIRECTO DONDE SE DICTE SU LIBERTAD INMEDIATA

EL 3 DE JULIO A LAS 10:00am EN EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL ( AV. REVOLUCIÓN 1508, COLONIA GUADALUPE INN, DELGACION ALVARO OBREGÓN cerca de metro Barranca del Muerto)

Con la prisión el estado no sólo busca coartar la libertad de lxs compañerxs sino que también intenta quebrar su moral y de todo su entorno, para así desmovilizar la organización, llevándonos a un proceso desgastante dentro de las leyes del estado, las cuales nunca nos benefician pues esas normas fueron impuestas por un poder político que ni nos representa ni reconocemos; sin embargo lo que el sistema no sabe es que ni nos rendimos ni claudicamos, pues desde la organización peleamos por la libertad de nuestrxs compañerxs; mientras ellos tienen la fuerza pública para reprimirnos, nosotros tenemos la fuerza de la solidaridad, mientras ellos tienen las armas, nosotros tenemos la organización, mientras ellos nos juzgan con sus leyes y procesos ilegítimos, nosotros tenemos la razón, y es así como hemos venido fortaleciendo esta lucha donde no vamos a limosnear la libertad de nadie, sino que les vamos a arrancar del secuestro del estado la libertad de todxs y cada unx de nuestrxs presxs.

Siendo éste el último recurso jurídico que tiene nuestro compañero para obtener su libertad, hacemos énfasis en el llamado a la solidaridad y apoyar con nuestra presencia y así exigir la pronta resolución donde absuelvan y liberen de inmediato a Luis Fernando Sotelo.

¡HASTA QUE ESTEMOS LIBRES TOD@S!

¡QUE SE UNAN LAS RABIAS

QUE SOPLE EL VIENTO

QUE ARRECIE LA TORMENTA!

Campaña LUIS FERNANDO LIBRE

