Colectivos nacionales e internacionales denuncian escalada de violencia contra el CNI

Al Concejo Indígena de Gobierno.

A su vocera, María de Jesús Patricio Martinez.

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

A las Juntas de Buen Gobierno.

A La Sexta en México y en todo el mundo.

Compañeras y compañeros.

Hermanas y hermanos.

Antes de comenzar, queremos enviar un gran saludo desde nuestras geografías y rincones de lucha a las y los concejales que conforman el Concejo Indígena de Gobierno, así como a su vocera, María de Jesús Patricio Martínez.

Después de 20 años de camino, el Congreso Nacional Indígena tomó una decisión histórica, la cual saludamos, sin embargo, hemos visto que el mal gobierno reactivó sus mañas estratégicas en sus tres niveles para intentar acabar con esa iniciativa, usando el brazo armado de la hidra en distintos pueblos del CNI:

En Tila, Chiapas, las y los ejidatari@s luchan desde hace dos años para construir su autonomía ejidal y están sufriendo las intimidaciones y amenazas del grupo paramilitar Paz y Justicia, el cual ha estado bloqueando los accesos a este territorio. Sabemos que ese grupo es usado por el ex-ayuntamiento para provocar a los autónomos y lograr entrar de nuevo en el ejido con el apoyo de la policía o del ejercito. Pero no lo lograran porque la organización de los ejidatari@s lo impedirá!

Nos entristece la muerte del compañero Rodrigo Guadalupe Huet Gómez de la comunidad de Cruztón, Chiapas, integrante de Semilla Digna y del CNI, asesinado por una bala proveniente de un arma de grueso calibre perteneciente a un grupo paramilitar de Guadalupe Victoria. Él se encontraba resguardando en el panteón con otr@s 30 compañer@s. ¡Exigimos justicia!

Repudiamos al grupo, de aproximadamente 50 personas, que llegaron a destruir violentamente las trancas y el alambre de la comunidad de San Francisco Teopisca, perteneciente al CNI.

¡Exigimos la cancelación de los ordenes de aprehensión en contra de seis integrantes de su comunidad y alto al hostigamiento y amenazas que padecen las compañeras de esa comunidad!

Denunciamos el robo y las amenazas en contra de las y los integrant@s del equipo de apoyo del CIDECI-Unitierra, quienes fueron vigilados y perseguidos, así que el robo de las informaciones en la casa de una de ell@s. ¡Qué el mal gobierno no vaya a creer que esas intimidaciones desanimarán la voluntad ejemplar de las y los miembros del equipo!

Nos pronunciamos en contra de las intenciones de los grupos de la comunidad de Los Chorros, quienes cortaron la luz y el agua a las familias de la Sociedad Civil de Las Abejas y a quienes impiden a cualquiera persona de la comunidad de solidarizarse con ell@s dando una botella de agua; de la misma manera, denunciamos la violencia y los grupos paramilitares que están retomando fuerza en la región de Chenalhó.

En Caltzontzin, Michoacán, denunciamos el operativo policiaco en contra de los indígenas Purépechas que se dio en conjunto con la policía Federal y elementos vestidos de civil, exigimos la libertad inmediata de las y los detenid@s quienes solo están defendiendo su territorio.

Coincidimos con la vocera del Concejo Indígena de Gobierno y denunciamos la detención de Gerónimo Sánchez y Anselmo Robles delegados del Congreso Nacional Indígena, y de Pablo González y Luis Alberto Reyes falsamente acusados de motín agravado. Todo esto, por denunciar las estrategias del gobierno al reprimir los movimientos sindicales y sociales de manera autoritaria. ¡Deteniendo al pueblo no lo hará callar!

En Tepoztlán, el estado está destruyendo las fuentes de vida; los árboles, la tierra, el agua y el aire para destrozar al digno pueblo en resistencia contra el megaproyecto carretero La Pera. Denunciamos el despojo del plantón que armaron nuestr@s herman@s por el mal gobierno con sus grupos de choque y apoyamos todas las iniciativas del pueblo para impedir la construcción destructora de esa autopista.

Como el EZLN, y el CNI, nosotr@s nos indignamos y lloramos la muerte de los líderes Wixarika, Miguel Vázquez Torres y Agustín Vázquez Torres de la comunidad Waut+a San Sebastián Teponahauxtlán, asesinados cobardemente. ¡La digna rabia y dolor del pueblo Wixarika de Jalisco, es nuestra también!

Repudiamos la devastación del bosque otomi, y la construcción de la autopista Toluca – Naucalpan, ya basta de los megaproyectos inutiles que destruyen la cultura y la madre tierra, por las comodidades de los de arriba.

Es muy difícil dejar de pensar que todos esos actos no tienen que ver con la constitución del Concejo Indígena de Gobierno. Sabemos que la represión en contra de los pueblos, por parte del mal gobierno, ha sido su única manera de “dialogar”. Vemos en estos recientes ataques, un motivo más para ver la necesaria y urgente organización.

Con nuestros corazones y nuestras rabias nos solidarizamos con los pueblos del Congreso Nacional Indígena, víctimas de la represión. ¡La unidad y la solidaridad de ustedes, dentro del CNI, hará que el CIG derrote a los poderes de arriba, para construir la organización desde abajo y a la izquierda!

El CIG es una gran grieta en el muro construido por el sistema capitalista, por eso intentan controlar su expansión, usando el brazo armado; sin embargo, ¡la fuerza de los pueblos es mucho más grande!

Desde nuestras geografías reciban nuestra solidaridad.

¡No están sol@s

1*Espoir Chiapas, Esperanza Chiapas, Francia

2*Kolectivo el rebelde de Mérida, Yucatán , México

3*Colectivo Azcapotzalco adherente a la Sexta , México

4*Mut Vitz 13, Francia

5*Caracol Marseille, Francia

6*Comitato Chiapas “Maribel” – Bergamo, Italia

7*Torre Latino, Lille, Francia

8*Sector Nacional Obrero y de Trabajadores Adherentes a la Sexta, México

9*Comunidad Autónoma Ernesto Guevara de la Serna, Puebla, México

10*El Colectivo Tierra y Territorio de Madrid, España

11*Colectivo Pozol, Chiapas, Mexico,

12*Comité por los Derechos Humanos en América Latina (CDHAL), Canadá

13*CGT-Estado Español

14*Icra international, Francia,

15*Brigadas de talleres comunitarios, Ciudad de Mexico, México,

16*Habitantes de la ZAD de Notre Dames des Landes, Francia

17*Hormiguero ZerO, Mexico

18*Colectivo multidisciplinario Proyecto 21, México

19*Colectivo LOCUS/México.

20*Colectiva Autónoma de Colaboración Social, México

21*Los que Creemos que otro mundo es posible, México

22*Adherentes a la Sexta de Barcelona

23*Y Retiemble – Madrid, Estado Español

24*Centro de Documentación sobre Zapatismo -CEDOZ-, Estado Español

25*Associazione Ya Basta! Milano, Italia

26*Association América Sol, Francia

27*Groupe Cafez, Bélgica

28*Casa Nicaragua, Liège, Bélgica

29*ASSI (Acción social sindical Internacionalista)

30*Associació Solidaria Cafè Rebeldía-Infoespai, Barcelona – Catalunya

31*Terre et Liberté pour Arauco, Francia

32*Collectif Autonome liégeois Riposte.cte, Bélgica

33*Brujula Roja, México

34*El comité de solidaridad con los Pueblos, Estado Español

35*Asociación Interpueblos de Cantabria, Estado Español

36*Karakolaglobal, México

37*El Frente del Pueblo (FP) México,

38*Colectivo KomanIlel, Chiapas, México

39*Tlanezi Calli, México,

40*Xochitlanezi, México

41*Colonialism Reparation, Francia

42*Colectiva Guanajuato, México

43*Gruppe B.A.S.T.A., Münster, Alemania

44*Colectivo Espiral de solidaridad-semilla de resistencia, Grecia

45*Adherentes individuales Zürich, Suiza

46*Associazione Ya Basta – Caminantes, Italia

47*Cooperazione Rebelde – Napoli, Italia

48*L’ Adhesiva, Espai de Trobada i Acció, estado Español

49*Grupo de Trabajo No Estamos Todxs, México

50*Collectif Grains de sable (France-Mexique) (colectivo Granos de arena), Francia

51*Aitec (Association internationale de techniciens, experts et chercheurs), Francia

52*IPAM (Initiative Pour un Autre Monde), Francia,

53*CEDETIM. Francia

54*Attac, Francia

55*L’ Adhesiva Barcelona

56*Collectif Chiapas-Ariège, Francia

57*Comité Québec con Ayotzinapa, Montreal, Canada

58*Quartier Libre des Lentillères, Dijon, Francia.

59*Mut Vitz 34, Francia

60*Association Galeano, Francia

61*Asamblea libertaria Paliacate Zapatista, Grecia

62*Collectif Guatemala, Francia

63*Mujeres y la Sexta, México

64*Resistencias Enlazando Dignidad-Movimiento y Corazón Zapatista (RedmycZ), México

65*Grietas en el Muro, Espacio de Coordinación, México

66*Comité de solidarité avec les Indiens des Amériques (CSIA-Nitassinan) – Francia

67*Groupe de soutien à Leonard Peltier LPSG-Francia

68*Confédération nationale du Travail CNT-Francia

69*Corsica Internaziunalista – Corsica,

70*CSPCL (Comité de Solidarité avec les Peuples du Chapias en Lutte), Paris, Francia

*Fernando Alan López Bonifacio, *Brenda Porras Rodríguez, *Pedro Rivero, Ávila, *Ángel Benhumea Salazar,* Alfredo Herrera Reyes, *Arnulfo González, Nieto, *Alfredo Velarde Saracho, *Marciano Sebastián Astudillo. *Bruno Baronnet, *Al Dabi Olvera Contador de Historia, *Mijo Vallet, *Gabriela Arroyo Morales, Adherente y parte del proyecto Sólo Miradas y Bordados de Memoria.*Argelia Guerrero Rentería, bailarina, profesora y periodista. CDMX, *Alberto Colin, *Mauricio Macossay Vallado profesor de la Universidad de Chapingo , *Lourdes Gutierrez, *Marco Aranda Andrade-UANL, *Guadalupe Meza Lavaniegos, *Blanca Ibarra, *Silvia Resendiz Flores, *Leon Sedov Fierro Resendiz, *Diana Gabriela Aranguré Quevedo, *Angelica Medina, *Carmen Valadez perez, *Jaime Cota Aguilar, *Sidi Bousseta,

