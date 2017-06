II Seminario de Confederalismo Democrático , ( AZADI )

Nos complace anunciaros que este verano de 2017 y después del éxito del año pasado, repetimos el Seminario Intensivo sobre Confederalismo Democrático.

Se llevará a cabo en formato intensivo, con alojamiento y comida incluidos. El seminario empezará el 17 de julio y finalizará el día 23.

El seminario está enfocado a profundizar sobre este nuevo paradigma político planteado por Abdullah Öcalan y el movimiento revolucionario kurdo.

El temario será variado, se explicaran cuales son los análisis históricos que llevan a cabo, así como cuales son sus propuestas políticas para la organización de la sociedad y de la resistencia contra el patriarcado, el estado y la modernidad capitalista. A destacar que entre 2 y 3 días del seminario se dedicaran a la lucha por la liberación de la mujer, así como al desarrollo del movimiento de mujeres kurdas, cuales son sus líneas políticas, así como a explicar la Jineology, la ciencia de las mujeres, que han creado para analizar todo lo relacionado con su lucha.

Nos gustaría que la asistencia al seminario fuera lo más plural posible y por esto nos gustaría invitar a personas de vuestra organización a participar. También podéis reenviar este correo a otros colectivos o personas que puedan estar interesadas.

Se haran sesiones de mañana y tarde, entre 6 y 8 horas en total, con pausas cada 45min y para comer. Habrá partes de explicación, de debate y de trabajo en grupos.

Las plazas son limitadas, para inscripciones y para pedir mas información nos podéis escribir a:

azadi.plataforma@gmail.com

Una cosa a tener en cuenta es que queremos que el perfil de la asistencia al seminario sea lo más variada posible en términos ideológicos, de edad, de género etc… Normalmente la mayoria de personas que asisten a este tipo de seminarios son hombres, blancos y entre los 20 y los 40 años. Por lo tanto enpodría ser que para equilibrar un poco a alguno de los que se haya inscrito de los últimos se le pida su plaza. Esperamos que entendáis esta decisión.

Que costará el seminario? Nuestro objetivo es que puedan venir todas las personas a las que les interese el tema, independientemente de su capacidad económica (teniendo en cuenta que no trabajar una semana entera en julio a muchas personas ya les supondrá un esfuerzo). Por eso exponemos cuales son los costes del seminario y apelamos a que las personas aporten según puedan.

Por un lado de la comida se encargará un grupo de gente que donará todos los beneficios a proyectos solidarios, presas políticas, difusión etc… El coste de la comida por persona serán 91 euros la semana. Por otro lado habrá que cubrir los billetes de avión de las formadoras y otros gastos logísticos. El resto de trabajos de cuidados, de organización, de formación etc… que no están reflejados económicamente se asumen de forma voluntaria y solidaria, pero no quiere decir que no existan.

Por lo tanto, la aportación que pedimos a cada persona son unos 120 euros, pero dependiendo de la posibilidad que tenga cada persona. También pedimos a las personas que se lo puedan permitir que aporten un poco más para poder cubrir a a quellas que no puedan.

También hacemos un llamamiento a las organizaciones y colectivos para que hagan aportaciones para cubrir los gastos del seminario y así ayudarnos a llevarlo a cabo.

