Ejido Tila, Chiapas: AVISO INFORMATIVO por Amenazas y Reclutamiento Paramilitar

El domingo por la noche se reunieron los dirigentes paramilitares en su casa de Arturo Sanchez, líder de Paz y Justicia, su hijo Francisco Arturo Sanchez, la doctora Adelaida y Rodrigo que trabajan en el Hospital, junto con su grupo porque estaban muy molestos porque no funciono su plan de provocar un enfrentamiento y meter la policía a tomar el pueblo.

En esos momentos que se estaban reuniendo fue que se insultaron y comenzaron a golpear con unos ejidatarios por lo que intervino la guardia ejidal deteniendo a tres personas que estaban mas violentas agresivas golpeando a las guardias; quedando muy molestos comenzaron a decir que iban a ir armados contra la casa ejidal y cuando terminaron sus reuniones comenzaron a llegar estas AMENAZAS por el whatsap como Grupo de Fuerzas Especiales de Tila:

“GFET….

ATENCIÓN ATENCIÓN. …A TODOS LOS POBLADORES DE TILA SE LES INFORMA QUE HACE UNAS HORAS EN CIERTO LUGAR DE ESTE BELLO PUEBLO SE ACABA DE FORMAR EL” GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES DE TILA” QUIEN APARTIR DE ESTA FECHA EMPEZARÁN A RECLUTAR A TODO AQUEL QUE SEA POBLADOR Y ESTE CON GANAS DE LUCHAR POR SU PUEBLO Y SU LIBERTAD AÚN SABIENDO QUE PUEDE MORIR EN EL INTENTO Y LUCHAR HASTA EL ÚLTIMO.

CABE MENCIONAR QUE TAMBIÉN SE REALIZO LA LISTA REAL DE POBLADORES Y QUE SUPERA LOS 6000 MIEMBROS Y TENEMOS NOMBRES Y NOS BASAMOS EN LA LISTA NOMINAL

ELECTORAL.

TAMBIÉN SE ACORDÓ NOMBRAR UN COMANDANTE EN JEFE QUIEN COORDINARÁ CADA UNA DE LAS ACCIONES A TOMAR

TODOS LOS CIUDADANOS QUE APARECEN EN LA LISTA DE POBLADORES DEBERÁN DE PARTICIPAR A LA BUENA O ALA MALA, TAL Y COMO LO HACEN LOS DEL EJIDO.

QUIEN SE NIEGUE A DAR SERVICIO SERÁ EXPULSADO DEL PUEBLO Y QUEMADA SUS PROPIEDADES CON LAS QUE CUENTE (CASAS,CARROS Y TODO LO QUE POSEA)

SE NOMBRARAN A REPRESENTANTES POR BARRIO Y SERÁN PUESTOS A PRUEBA Y QUIEN TRAICIONE EL MOVIMIENTO SERÁ CASTIGADO CON LA MUERTE.

APARTIR E LA FECHA SE LE PROHÍBE A TODA LOS POBLADORES COMPRAR EN LA MONTERREY, MACMA Y USAR LOS TAXIS PIRATAS TODOS LOS QUE SIGAN COMPRANDO AHÍ O USANDO ESOS TAXIS SERÁN FICHADOS Y CASTIGADOS SEGÚN LO ACUERDE EL MANDO. (ESTARÁN VIGILADOS Y MONITORIADOS LAS 24 HRS)

LOS TRANSPORTISTAS ESTARÁN OBLIGADOS A PRESTAR SUS UNIDADES CUANDO SEA REQUERIDA, DE LO CONTRARIO SE LES QUEMARA.

(URBAN,TAXIS, AUTOBUSES Y MIXTOS)

CADA POBLADOR DEBERÁ DE APORTAR AL MOVIMIENTO PARA QUE SEA FINANCIANDO Y NO DEPENDER DE NINGÚN PARTIDO POLÍTICO.

LOS QUE SE INTEGREN A DICHO GRUPO SE LE PROPORCIONARÁ UNIFORME, ARMAMENTO Y ADIESTRAMIENTO MILITAR.

BUSCAREMOS RECUPERAR NUESTRA LIBERTAD A TODA COSTA.

NUESTRA LUCHA SERÁ ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO.

LOS EJIDATARIOS QUE NO SE METAN Y SE RETIREN DE SU MOVIMIENTO SERAN RESPETADOS Y SE LES DARÁ LOS BENEFICIOS DE POBLADOR UNA VES CONSEGUIDO EL TRIUNFO.

TODO AQUEL QUE ESTE EL CONTRA DEL MOVIMIENTO DE LE CONSIDERARÁ ENEMIGO Y NO SE LE TENDRÁ CONSIDERACION ALGUNA A EL Y SUS FAMILIARES.

LOS MAESTROS DE COMUNIDADES QUE ESTÁN APOYANDO AL EJIDO DE LES DA LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD Y SE RETIREN YA QUE SE NO HACERLO DE LES DECLARA EN CACERÍA Y PODRÍAN NO LLEGAR A SUS CENTROS DE TRABAJO CUALQUIER DIA.

A LOS DEMÁS QUE APOYAN AL EJIDO Y QUE SON POBLADORES Y/O TIENEN ALGÚN NEGOCIO DENTRO DE LA POBLACIÓN QUE SABEMOS BIEN QUIENES SON Y CUANTO APORTAN SE LES DA TAMBIÉN LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD PARA QUE DEJEN DE APOYARLES DE LO CONTRARIO ESTARÁN EN LA LISTA NEGRA Y PODRÍAN LAMENTARLO MUY PRONTO

A LAS PERSONAS DE LOS ANEXOS DE LES DECLARA ENEMIGOS Y EMPEZARAN A SER CAZADOS EN SUS LUGARES DE TRABAJOS (MILPAS, CAFETALES Y DONDE SE PUEDA CAZARLOS)

ESTO NO ES UN JUEGO Y NO LO TOMEN A RELAJO.

YA QUE AL VER QUE LOS QUE QUISIERON HACERLO POR LA VÍA PACIFICA, NO LO LOGRARON YA QUE EL GOBIERNO NO LOS TOMO EN CUENTA LES INFORMAMOS QUE APARTIR DE AHORA ES NUESTRA CUENTA LOGRARMO Y QUE TENGAN POR SEGURO QUE SERÁN ELLOS LOS PRIMEROS EN GOZAR DE LOS DERECHOS Y GARANTÍAS QUE TODO CIUDADANO MERECE..

A LAS AUTORIDADES DE LES PIDE NO INTERVERNIR NI METER SUS NARICES YA NO LOS NECESITAMOS YA QUE ESPERAMOS MUCHO DE ELLOZ Y SÓLO SE HICIERON DE LOS CIEGOS Y SORDOS

ASÍ QUE NADA DE MANDAR A NADIE PORQUE NO REGRESARÁ.

APARTIR DE HOY EN ADELANTE SEÑORES EJIDATARIOS SUS DÍAS ESTÁN CONTADOS.

DIOS BENDIGA A TILA.”

Siendo ayer lunes por la mañana las autoridades ejidales hablaron con los detenidos ya que bajó su agresividad para hacerles entrar en razón a que dejen ya de hacer provocasiones y engañar la gente que el ejido les va a quitar sus casas, diciéndoles que a todos se les ha respetado y ellos diciendo que estaban arrepentidos y reconociendo ellos que es por andar haciendo caso a lo que dicen estos dirigentes paramilitares. Quedando ellos de acuerdo dando su palabra frente a sus familias que se van a tranquilizar y dejar de atacar al ejido.

Tambien les mostramos otra DENUNCIA Publica que llegó ayer lunes 12 de junio de una comunidad de la zona baja sobre la gravedad que ha estado haciendo estos dirigentes paramilitares Arturo Sánchez y su hijo Francisco Arturo Sánchez en las comunidades;

“A quien corresponda: ejido crucero mpio de tila , por este conducto y de la manera mas atenta y respetuosa le comunico mi nombre Wulfrano Vazquez Lopez ex militante de organizacion paz y justicia hoy soldado en cristo ya que mis ideales los cambie las armas por la biblia pero estoy muy conmovido porque ayer domingo estubo aqui en esta comunidad el c.profr arturo sanchez hijo y don arturo sanchez sanchez asi como uno 15 del pueblo de tila trajeron regalos como: pan, refrescos, carne y otros y se reunieron con don carmelino ahi estube pero me duele mi corazon cuando escuche sus comentarios por eso lo envio a las autoridades que por favor lo meten al bote ese don arturo ya es mucho lo que anda haciendo vino a proponer que empiesen a asaltar en el camino de guadalupe y crucero y que tambien iban a ir a la comunidad miguel aleman para que hagan lo mismo para que le echan la culpa los pobres ejidatarios de tila que luchan por su tierra no es justo eso autoridades veanlo

Tambien vino a decir si lo ven el sacerdote que lo disparen ese es el mero yablo atentamente wulfrano de crucero”

Aclaramos nuevamente que este es grupito de personas esta dirijido por estos paramilitares y otros que les siguen porque trabajan para el Ayuntamiento que se quiere regresar a imponerse encima de nuestro pueblo y la región chol como corruptos paramilitares y ahora narcotraficante.

Seguimos en ALERTA y trabajos cuidando del pueblo porque estan llegando muchas familias de peregrinos para visitar; y también seguimos EXIGIENDO al gobierno que detenga a su grupo de paramilitares y los ataques contra nuestro pueblo en la autonomia y autogobierno ejidal.

Tierra y Libertad

Viva el Congreso Nacional Indígena y Viva el Concejo Indigena de Gobierno

Fuente: RvsR

