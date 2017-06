Ejido de Tila denuncia actos de provocación de líderes paramilitares

Al Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indigena de Gobierno

A los medios de comunicación nacional e internacional

A la Sexta nacional e internacional

A los derechos humanos no gubernamentales

A las y los luchadores sociales

A todos y todas les enviamos un fraternal saludo a nombre de nuestro Ejido Tila, hoy denunciamos públicamente a nivel nacional e internacional los hechos ocurridos el 2 de junio de 2017 en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez un grupo minoritario de pobladores y avecindados y personas de otros ejidos engañados, asi mismo como su discurso del C. Francisco Arturo Sánchez Martinez que les estamos arrebatando su propiedad de 130 hectareas y que cuentan con ms de 200 escrituras privadas. Entre estas personas se encuentra su padre expresidente Arturo Sánchez Sánchez líder paramilitar de Paz y Justicia quien participo en balaceras con grupos armados en 1980 matando a una persona e hiriendo a varios ejidatarios.

Esta persona antes mencionado llevan más de 37 años de ataques y amenaza en nuestro territorio porque operan con paramilitares de paz y justicia Arturo Sánchez Sánchez es un autor intelectual de la matanza de la zona baja y de la emboscada del finado obispo TATIC Samuel Ruíz García, que hasta ahora sigue libre en las calles y sigue amenazando en nuestro núcleo de población junto con su hijo Francisco Arturo Sánchez Martínez que han visitado comunidades para juntar gente para venir a agredirnos en nuestro propio pueblo, pero esta persona son de originario de la comunidad de Jolsivaquil y no tiene nada que ver en nuestro territorio. Pero de tanta impunidad que le ha dado el gobierno por ser parte de sus planes paramilitares es que se sienten dueños de nuestro pueblo.

DENUNCIAMOS PUBLICAMENTE que este día lunes 5 de mayo bloquearon la carretera que va de Tila a Salto de Agua frente al hospital integral de Tila y otra parte en la carretera Tila a Yajalon en el crucero que va a Chulum Juárez y un tercero en el tramo de Sañoja segunda anexo de nuestro ejido. Todo en coordinación con el Secretario municipal Moisés Cornelio Trujillo conocido como Chilo Cornelio, en complicidad con la diputada Sandra Luz Cruz que es esposa de Limberg Gregorio quien fue dos veces presidente muncipal, también complice el presidente municipal Edgar Leopoldo Gómez Gutiérrez, asi como también el C. Francisco Arturo Sánchez Martínez, profesor de educación primaria, Adelaida Martínez Parcero y Rodrigo Martínez Parcero estos dos laboran en el hospital de Tila y maltratan a las familias campesinas cuando saben que son ejidatarias, Rosa Alma Lugo Vázquez, operadora del partido verde, Miguel Ocaña y Oscar Guevara Alpuche procedentes de Salto de Agua, exdirector de policía municipal en tiempos de Limber Gregorio.

Están bloqueando caminos que están dentro del territorio ejidal, que entre ellos hay profesionistas así como profesores que son acaparadores de varias concesiones de transporte público que son los carros con las que están bloqueando los caminos junto con personales encapuchados que portan armas. Violando nuestra posesión y propiedad ejidal en el artículo 14 y 16 de la constitución porque el ejido está amparado bajo una resolución presidencia de 30 de julio de 1934 y publicado en diario oficial el 16 de octubre del mismo año y con toda su documentación plenamente valida.

Es falso su discurso de este grupo dirigido por paramilitares de que les estamos arrebatando sus 130 hectareas de propiedad privada pero todo esto pasa porque estos delincuentes fueron crecidos y alimentados por el ayuntamiento y ahora quieren nuevamente atacar a nuestro pueblo. El plano definitivo está libre de nota y de Fundo Legal por lo que Tila es un núcleo de población ejidal, no quedó separado para zona urbana menos para el fundo legal, el caserío del poblado de Tila está asentado en terrenos ejidales, la nota y punto de acuerdo con la que nos la quisieron arrebatar quedo insubsistente bajo una sentencia de amparo 870/1977 y asi como el decreto emitido por el Congreso y gobierno del Estado de Chiapas bajo num., 72 y el diario oficial de 1980 quedo echado abajo con la sentencia de amparo 259/1982; asi quedó impugnado todo su intento de despojo.

Pero nosotros como pueblo indígena pluricultural retomamos el art. 2, A) fracción II de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, y asi como es un ejido totalmente documentado y publicado retomamos el art. 39 para modificar la forma de gobierno y recuperar nuestra soberanía de nuestro nucleo de población ejidal y asi estamos construyendo nuestra Autonomia y Autogobierno ejidal. Es por ello que si este grupito de pobladores y avecindados conflictivos si no están de acuerdo a nuestra autonomía está libre la salida para que reconozcan su origen de donde vinieron y se pueden retirar, pero aquellas personas que desean tener la convivencia, tranquilidad armonía y paz social serán respetados, asi lo hemos hechos hasta ahora.

Como ejido vamos a seguir construyendo nuestra autonomia y autogobierno ejidal, donde nuestras familias viven mas tranquilas y contentas porque ahora nos cuidamos entre nosotros como pueblo porque hacemos el servicio de seguridad y guardias ejidales donde la delincuencia se ha bajado porque los hemos agarrado a la mayor parte de los delincuentes y violentos donde quedan hablados y señalados sus errores; y que también estamos haciendo nuestra propio sistema de justicia armoniosa y se han logrado arreglar muchos problemas tanto ejidatarios, avecindados, pobladores hasta gente de otras partes que ha pedido que se intervenga; y también se hace el servicio de limpieza del pueblo y la administración de servicios para nuestro propio pueblo como son registros y documentaciones, la administración de los espacios públicos para venta, administración del agua, del panteón entre otros; todos estos trabajos los estamos caminando como autonomia y autogobierno, donde todo es por determinación de la Asamblea que es la máxima autoridad y que interviene en los problemas más difíciles para arreglar internamente y los que son fuertes riesgos para el pueblo.

Tambien damos en aviso que fue discutido en asamblea la denuncia publicado por los tales C. Marcos Lopez de Petalcingo y el C. Luis Abarca de San Cristobal utilizando ese supuesto Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa de Base se quieren meter en nuestro ejido para sus intereses; donde la asamblea dijo que nada tienen que ver en nuestro ejido que no conocen y que sus palabras son muy claros los engaños y difamaciones que solo sirven al gobierno con quienes hacen sus Pactos; señalando también a las personas con quienes se están metiendo en nuestro ejido que son conocidas por su mala reputación de engañar y pidiendo dinero a las familias para afiliarlos en supuestas organizaciones y también involucrados en la delincuencia para obtener sus recursos.

También les comunicamos a todos los peregrinos de los diferente estados de la republica que nos visitan que NO OCUPEN los hoteles de los Sánchez, asi como POSADAS SANCHEZ y el HOSPEDAJE SAN MARCOS ya que el dueño de estos hoteles son los que están incitando a la violencia y a la desestabilización en nuestro ejido.

Les pedimos que estén atentos a lo que pueda suceder y que no se dejen llevar por las falsas informaciones de estos grupos contrarios al ejido que son mandados para acabar con nuestra autonomia. En caso de una provocación o agresión contra nuestro pueblo hacemos responsable a este grupo de personas señaladas coordinadas por el Ayuntamiento, la diputada Sandra Luz Cruz y al gobierno del estado de Chiapas.

ATENTAMENTE

TIERRA Y LIBERTAD

ORGANOS DE REPRESENTACIÓN EJIDAL

NUNCA MAS UN MEXICO SIN NOSOTROS

POR LA RECONSTITUCION INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS

VIVA LA AUTONOMIA Y AUTOGOBIERNO PARA NUESTROS PUEBLOS

VIVA EL CONGRESO NACIONAL INDIGENA CNI

VIVA NUESTRO CONCEJO INDIGENA DE GOBIERNO PARA MEXICO CIG

Fuente : RvsR

