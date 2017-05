Segunda Sesión de la Asamblea Constitutiva del Concejo Indígena de Gobierno para México. ( Audios)

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 28 de mayo de 2017: En el auditorio del Cideci/Universidad de la Tierra Chiapas, concluyó hoy la Asamblea Constitutiva del Concejo Indígena de Gobierno para México. Después de dos días de trabajos a puertas cerradas, el Congreso Nacional Indígena (CNI) presentó a los 71 miembros del recién formado Concejo Indígena de Gobierno (CIG): mujeres y hombres de los diferentes pueblos, naciones y tribus que componen al CNI. Asimismo, dieron a conocer a la vocera del CIG, que se presentará como candidata a las elecciones presidenciales de 2018: la indígena nahua María de Jesús Patricio Martínez.

También compartieron los resultados de los otros puntos discutidos en las mesas de trabajo durante esos dos días: los propósitos y estrategias del CIG; el funcionamiento y la organización del CIG; y su vinculación con otros sectores de la sociedad.

La creación de un Concejo Indígena de Gobierno, como expresaron varios de los concejales, representa un parteaguas en la historia del país. “El día de hoy es el día más grande de nuestra historia”, dijo en conferencia de prensa al final de la jornada el profesor Filo, uno de los recién nombrados concejales. “Antes de la conquista no había Concejo Indígena de Gobierno. Veinte años nos tomó conocernos, escucharnos, mirarnos, los pueblos indígenas que durante cinco siglos estuvimos en resistencia y llegamos a esto. O sea que se trata de un alzamiento indígena. El alzamiento indígena más grande de la historia de México. Y es no violento. Repito: no violento.”

Finalmente, el CNI anunció que el próximo 12 de octubre de 2017 se llevará a cabo la primera reunión del Concejo Indígena de Gobierno, en el Cideci/Universidad de la Tierra Chiapas y en los caracoles zapatistas, a la cual todas y todos aquellos que estén interesados están invitados.

Escucha/descarga los audios:

Palabras de los familiares de los normalistas de Ayotzinapa:(Descarga aquí)

Mesa 1 – Propósitos y estrategias del Consejo Indígena de Gobierno: (Descarga aquí)

Comunicado en apoyo al pueblo Wixárika – Subcomandante Insurgente Moisés:(Descarga aquí)

Saludo a la Asamblea Constitutiva del CIG por parte de UNIOS:(Descarga aquí)



Mesa 2 – Funcionamiento y organización del Consejo Indígena de Gobierno:(Descarga aquí)

Arceli Osorio, madre de Lesvy Berlín Osorio Martínez, universitaria asesinada en la UNAM, Ciudad de México: (Descarga aquí)

Saludo del preso político Fernando Sotelo:(Descarga aquí)

Mesa 3 – Vinculación del Consejo Indígena de Gobierno con otros sectores de la sociedad civil: (Descarga aquí)



Lectura de carta de Fidencio Aldama Pérez, yaqui preso en el CERESO de Obregón, leída por su suegra Francisca Vázquez: (Descarga aquí)

Saludo de organizaciones de Europa: (Descarga aquí)

Saludo de la Red contra la Represión y por la Solidaridad: (Descarga aquí)



Mesa 4 – Nombramiento de la vocera del Consejo Indígena de Gobierno: (Descarga aquí)

Ramiro, de Nuevo San Andrés, municipio de Santa María Chimalapa:(Descarga aquí)

Comunidad indígena de Tepoztlán, Morelos: (Descarga aquí)

Carta de la diócesis de Matehuala, San Luís Potosí: (Descarga aquí)



Saludo del gobierno tradicional del pueblo de Cohuirimpo, Sonora, tribu mayo: (Descarga aquí)

Presentación de compañeros que han apoyado con material de difusión: (Descarga aquí)



Nombramiento del Concejo Indígena de Gobierno: (Descarga aquí)



Entrega de bastón de mando a la vocera del CIG por parte de Shannon Rivers del pueblo Akimel O’otham, Arizona, EU: (Descarga aquí)

Entrega de símbolo de lucha a la vocera del CIG por parte de la Comandanta Miriam: (Descarga aquí)

Canción de compañero zoque de Benito Juárez, Chimalapas: (Descarga aquí)

Declaratoria de la Asamblea Constitutiva del Concejo Indígena de Gobierno, leída por Maribel: (Descarga aquí)

Fuente : Radio Zapatista

