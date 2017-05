Saludo de la RvsR a Radio Tlanixco, Manantial de la Libertad

Compas de Radio Tlanixco

El capitalismo no sólo es voraz, es también cínico; las cuatro ruedas de su sistema no sirven para avanzar sino para atropellar. La explotación, el despojo, el desprecio y la represión van juntas con pegadas. Explotan hasta hacerla inservible la tierra; para los dueños del dinero las mujeres y los hombres que en ella y de ella viven son un estorbo del que desean deshacerse; el desprecio con el que miran es apenas y un asomo de lo que están dispuestos a hacer para apropiarse de lo que a nosotros y nosotras pertenece, nuestro trabajo, nuestra tierra, nuestra propia vida…

Y si resistimos, ahí está ese enorme aparato en el que los uniformados no son sino los que hacen el trabajo sucio visible, porque son otros, de traje y corbata, con títulos universitarios y altos cargos en los aparatos encargados de administrar sus leyes quienes hacen la labor más vil; son ellos y ellas quienes se encargan de decir con sendas resoluciones legales que la resistencia es inútil.

Es el círculo perverso de esta guerra que contra toda la humanidad han emprendido los dueños del poder capitalista. Finalmente todo ese aparato es su sistema; son sus gobernantes, sus legisladores, sus jueces… nuestros carceleros, nuestros verdugos.

Sabemos bien que también hay que defenderse con las leyes; pero que no es un asunto de leyes, que no será lo que está escrito en ellas lo que nos garantizará que la maquina capitalista no nos arrase.

Sabemos que es un asunto que involucra a millones de desposeídos por un puñado de sanguijuelas, sabemos que será la organización y la lucha de estos millones de quienes carecen de casi todo lo que permitirá destruir al sistema.

Sí, hablamos de destruir, no de maquillar, no de hacerlo más bonito, no de hacerlo “amoroso y buena onda”. Jamás se enseñará a un buitre a convertirse en vegetariano.

La lucha del Movimiento por la Libertad del los defensores del agua y de la vida de San Pedro Tlanixco ha tratado de ser aplastada por todos los medios, pero de ello no les venimos a hablar, porque son ustedes, mejor que nadie, quienes saben de qué va y cómo ha sido.

Hemos venido hoy, aceptando su invitación al primer aniversario de Radio Tlanixco, a decirles simplemente: ¡¡Gracias!! Por todo lo que nos han enseñado en el tiempo que hemos podido caminar junto a ustedes, gracias por su ejemplo de resistencia, gracias por su incondicional solidaridad con quienes luchan en todos los rincones de este país que se llama México.

Gracias, en pocas palabras, porque ustedes nos han mostrado en este andar que las rejas que ahora separan a nuestros seres queridos de nuestra presencia no han impedido que su ejemplo se mantenga y cunda; porque ellos y ella son ustedes; porque ustedes son nosotros y nosotras.

Y, sin duda, los veremos y la veremos ya fuera; cuando ello ocurra será gracias a que ustedes supieron decir, con hechos, que contra la explotación y la represión el único camino es la organización y la lucha a pie de tierra.

Libertad para Dominga, Libertad para Lorenzo, Libertad para Marco Antonio, Libertad para Rómulo, Libertad para Teófilo, Libertad para Pedro.

Presos políticos libertad!!!!

