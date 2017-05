Tlanixco: Palabras por el aniversario de Radio Tlanixco, Manantial de la Libertad.

MOVIMIENTO POR LA LIBERTAD DE L@S DEFENSOR@S DEL AGUA Y DE LA VIDA DE SAN PEDRO TLANIXCO

PRIMER ANIVERSARIO DE RADIO TLANIXCO, MANANTIAL DE LIBERTAD

A los tribus, pueblos, barrios y naciones del Congreso Nacional Indígena

A la Sexta Nacional e Internacional

A la Red contra la Represión y por la Solidaridad

A los medios libres, autónomos, alternativos o como se llamen

A los dignos pueblos que luchan, resisten y se rebelan

A quienes hoy nos acompañan y se solidarizan con Radio Tlanixco y el Movimiento por la Libertad de l@s Defensor@s del Agua y de la Vida de San Pedro Tlanixco

Compañeras y compañeros,

Nos emociona mucho contar con su presencia en este momento tan importante para el Movimiento por la Libertad de l@s Defensor@s del Agua y de la Vida de San Pedro Tlanixco y para la Radio Tlanixco porque sabemos que ustedes están conscientes de que para seguir abriendo la grieta en el muro es importante hacerlo desde la organización colectiva y la solidaridad, de esa que es honesta y que camina verdaderamente del lado de los pueblos.

Nuestra Radio Tlanixco surge por la necesidad del Movimiento por la Libertad de l@s Defensor@s del Agua y de la Vida de San Pedro Tlanixco de seguir construyendo fuerte la defensa y la lucha por la libertad de nuestr@s compañer@s, pero también para construir una comunicación de abajo para l@s de abajo, tejerla a partir de la dignidad que es como una semilla que tenemos que seguir cuidando y esparciendo, para que nuestra comunidad esté bien informada y también contenta por saber que esta Radio es la Radio de todo el pueblo, que está a su servicio y no para servirse de ella.

Hemos insistido en el porqué de nuestra frecuencia 96.2 y es que no nos cansaremos de repetir este nuestro dolor que sabemos que también es de quienes nos han acompañado en este largo camino en la exigencia de la libertad de nuestr@s defensor@s del agua y de la vida. Para la parte jurídica nos encontramos con una justicia de arriba, tradicional al mundo capitalista de la hidra: ninguna imputación directa a los compañeros y compañera presa y mucho menos para los perseguidos sobre el supuesto homicidio del que se les acusa, menos aún respecto de la supuesta privación de la libertad de la que también se les acusa. Ahora podemos contarles con toda claridad que dentro del proceso violaron múltiples principios del derecho penal, como el de presunción de inocencia o de inmediación, nunca se demostró, ni se ha demostrado, que Pedro Sánchez Berriozábal (apresado en 2003 y sentenciado a 52 años), Teófilo Pérez González (apresado en 2003 y sentenciado a 50 años), Rómulo Arias Mireles (apresado en 2006 y sentenciado a 54 años), Lorenzo Sánchez Berriozábal (apresado en 2006, en espera de sentencia desde mayo de 2016), Marco Antonio Pérez González (apresado en 2006, en espera de sentencia desde mayo de 2016) y Dominga González Martínez (apresada en 2007, en espera de sentencia desde mayo de 2016) sean culpables y en un solo caso desfilaron una cantidad enorme de jueces y ministerios públicos que rompieron con la dinámica del proceso, por mencionar algunos: las declaraciones, testimoniales y careos procesales son contradictorios, confusos e irreales entre los considerados como víctimas y en ningún momento son tomados en cuenta las de los compañeros y compañera; las pruebas no fueron debidamente valoradas ni adminiculadas, además de que no se tomó en cuenta la calidad de pueblo originario y con ello el respeto y entendimiento a nuestra justicia ancestral. El ministerio público y jueces se ciñeron en condenar a 50, 52 y 54 años a tres de nuestros compañeros y en estos momentos estamos en espera de otras tres sentencias cuyo proceso duró más de 10 años, cerrándose este en mayo del año pasado y a punto de cumplirse un año el juez encargado de dictar la sentencia parece tener mucho trabajo porque no ha tenido tiempo de mirar la injusticia que se ha prolongado por más de una década.

Hoy, una vez más, como Movimiento por la Libertad de l@s Defensor@s del Agua y de la Vida de San Pedro Tlanixco insistimos y exigimos la libertad inmediata y con sentencia absolutoria, además de la cancelación de las ordenes de aprehensión de quienes a la fecha no han podido regresar a nuestro pueblo con sus familias y comunidad, esto son ejercitar acción penal alguna por ninguno de los dos delitos mencionados.

Les contamos también que nuestro Movimiento camina con el Congreso Nacional Indígena y como espejo 18 estamos en un periodo de mucho trabajo y organización, la constitución de nuestro Concejo Indígena de Gobierno y el nombramiento de la vocera que será nuestra candidata independiente en las elecciones de 2018 que se llevará a cabo a finales del mes de mayo ha significado un proceso de analizar nuestro caminar hacia la organización al interior de nuestro pueblo, también se ha fortalecido cada vez más la convicción de que nuestro espacio de lucha es el Congreso Nacional Indígena, la casa de todos los pueblos, seguiremos caminando desde sus principios, sin rendirnos, sin vendernos ni claudicar.

Por último, queremos agradecer a quienes desde distintas geografías y de diferentes formas mostraron su solidaridad con el Movimiento por la Libertad de l@s Defensor@s del Agua y de la Vida de San Pedro Tlanixco al unirse a la Jornada por la Libertad de l@s Defensor@s del Agua y de la Vida de San Pedro Tlanixco que se realizó del 24 de agosto al 30 de septiembre de 2016 y comunicarles que ahora estamos juntando fuerzas, resistencia y rebeldía, para organizarnos colectivamente pues sabemos que tenemos que hacer frente a lo que venga cuando se dicte la sentencia de nuestros compañeros y compañera, pues estamos conscientes de que la resistencia y la lucha digna no debe caer en manos de gente, organizaciones no gubernamentales e instituciones que lucran con los dolores de las familias de presxs, de compañeras y compañeros y que es su medio para seguir existiendo y alimentando a la Hidra, en este caminar nos hemos dado cuenta de que hay quienes aparecen con supuestas buenas intenciones diciendo defender a quienes defienden la vida y su derecho a ella y que después resulta que sólo son formas de seguir explotándonos, despojándonos, reprimiéndonos y sobretodo despreciándonos, para obtener premios y fotos que aparecen en los periódicos y que pensamos que eso sólo es como una cortina de humo, algo para seguir haciéndole el trabajo a los de arriba y para nosotr@s la justicia nunca vendrá de arriba, así que seguimos y seguiremos construyéndola abajo, caminando con ustedes, nuestr@s compañer@s.

¡Pres@s polític@s, libertad!

Por la reconstitución integral de nuestros pueblos

Nunca Más un México sin Nosotros

Movimiento por la Libertad de l@s Defensor@s del Agua y de la Vida de San Pedro Tlanixco

Radio Tlanixco, Manantial de Libertad

