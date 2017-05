GT No Estamos Todxs: A dos años de la detención y el encierro de nuestro compañero Miguel Peralta

A dos años de la detención y el encierro de nuestro compañero Miguel Peralta.

Carta pública a un juez cualquiera

San Cristóbal de las Casas, 30 de abril de 2017

El día de hoy se cumplen dos años del secuestro de nuestro compañero Miguel Peralta Betanzos, miembro de la Asamblea Comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón.

Dos largos años en los que ustedes, esbirros del estado, nos han arrebatado su compañía, su abrazo, su mirada cómplice con nosotros en la calles luchando por la autonomía de su pueblo, y de los pueblos.

Pero no se crean, no pudieron todo y ni piensen que lo han conseguido. Ni un solo día de estos dos largos años, han conseguido sacar de nosotros su presencia y su palabra.

Son años de esta cacería de brujas, que con la complicidad y responsabilidad de vuestra podrida justicia y de los partidos políticos, pretenden aplastar la lucha por la autonomía del pueblo de Eloxochitlán. Desde el 2002 llevan golpeando una y otra vez, con la necedad de la prepotencia.

Saqueo de recursos, delitos fabricados; encarcelamiento; amenazas; miedo; tortura; agresión con armas de fuego; muerte… Y toda la maquinaria de vuestras leyes, que no son más que otra de las herramientas de la cadena represiva con la pretenden atacarnos.

Y no, no se crean que les vamos a pedir algo. No les pedimos que hagan su sucio trabajo, porque es precisamente lo que están haciendo. Y nosotros repudiamos vuestro trabajo tanto como les repudiamos a ustedes y todo lo que representan.

El proceso de nuestro compañero está lleno de irregularidades, de corrupción y de mentiras, porque eso es precisamente lo que ustedes hacen; mentir. Y dentro de la impunidad que les otorgan los privilegios de una supuesta otorgación de justicia que apesta, tanto como ustedes, manipulan y construyen una verdad impuesta que nos imponen a golpe de encierro y desgaste.

Buscan, con la impunidad que les otorga el poder, inmovilizar nuestras vidas, callar nuestras palabras, parar en seco nuestros pasos, romper nuestras luchas, quebrar los lazos de la construcción de nuestras complicidades. Pretenden que olvidemos a Miguel y a cada uno de los compañeros y compañeras que nos secuestran. Piensan que golpeándonos de manera individual van a conseguir que el miedo nos paralice y nos silencie.

Son tan ciegos e ignorantes que están convencidos que no tenemos herramientas para afrontarles y enfrentarles, que agacharemos la cabeza y adoptaremos la identidad de esas víctimas en las que nos quieren convertir. Son tan estúpidos y prepotentes que piensan que no estamos dispuestos a confrontarlos.

Miguel no está solo y no lo estará jamás, no vamos a parar hasta que nuestra lucha lo arranque de la prisión. Vamos a gritar su nombre tan alto, que nuestro grito les acabará volviendo locos y no les dejará lugar donde esconderse.

Nuestro grito y nuestra presencia les va a acompañar todos y cada uno de sus días, no les vamos a dejar que olviden su complicidad y responsabilidad.

Algún día, la historia y la memoria les golpeará tan fuerte que el simple hecho de llevar vuestra sangre, vuestro apellido o vuestra cercanía, será sinónimos de vergüenza.

Hoy se cumplen dos años del secuestro de Miguel, y nos duele en lo más profundo del corazón. Pero ese dolor no nos paraliza, todo lo contrario. Ese dolor alimenta nuestra fuerza, nuestra lucha, nuestro odio y nuestro amor.

Ese dolor sigue tejiendo los lazos de la solidaridad y el apoyo mutuo. Lazos que harán derribar todos y cada uno de los muros del encierro que nos imponen. Lazos que les arrancaran de las manos a nuestros compañeros y compañeras.

Semillas entretejidas que nos permiten soñar, actuar y resistir.

Juntos y juntas vamos a arrancar de vuestras manos el dedo acusador con el que nos señalan y haremos tambalear vuestro asqueroso mundo.

Y no es amenaza, es promesa.

Y para ti Miguel, recibe toda nuestra fuerza hecha abrazo, agarra nuestra mano y vamos a seguir caminando juntos y juntas.

Sigamos compartiendo esta resistencia que juntos hemos creado en forma de palabras, sonrisas y fortalezas. Nunca olvides nuestra presencia, ni en los días más grises de esa horrenda prisión gris en la que te han encerrado.

Nos sabemos y nos reconocemos en esta trinchera que es la vida, tenemos un corazón que late al unísono, uno colectivo de esos que construyen mundo nuevos. Nuestras sonrisas confabulan y traman rebeldías, de esas que construyen la libertad y que construirán tu libertad.

Para nuestro hermano Miguel va todo nuestro amor fraternal y compañero.

Para ustedes, señores y señoras de la mentira y el poder, va todo nuestro odio y desprecio.

Tiemblen y prepárense para lo que se les vendrá, porque ganaremos, no tengan la menor duda de ello.

Y no es amenaza, es promesa…

“Sobre los muros el arado de los presos surcará con profundidad la quimera de la libertad.

Nuestros pies descalzos llenos de barro pisaran el tiempo de la opresióny se derrumbarán las jaulas de la miseria humana.

La estrellita negra resplandece la vida y cobija con el rebozo de su sombra nuestros corazones el manantial de la tristeza y de la injusticia que bebemos día con día estallará con la tromba de la rebelión suspiraremos y gritaremos frente al oasis de la alegría y las calles olerán a un perfume ligero y misterioso como el de las orquídeas.” (Miguel Peralta Betanzos)

Libertad a Miguel Peralta Betanzos!

Libertad a los compañeros presos de Eloxochitlán de Flores Magón!

Libertad a todos y todas!

Abajo los muros de todas las prisiones!

Hasta que todos y todas seamos libres!

Grupo de Trabajo No Estamos Todxs

