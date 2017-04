Fecha:

01/05/2017 –

11:00 to 17:00

Ciudad:

Barcelona

Lugar:

MACBA – Plaça dels Àngels

Intervenciones: CNT – Assamblea del Raval – Proyecto Esperanza (Ruymán-FACG) – AZADI Plataforma de Solidaridad con el Pueblo Kurdo – Adherentes a la Sexta de Barcelona – Comité Solidaridad con Leonard Peltier – Te Kedas Donde Kieras – Campanya Colze a Colze – Solidaritat Rebel – Papeles sin Contrato – Sindihogar,…

Poesía: Biolentos

Cantautoras/es: Petaluda en Elm Street, Niko Nakuta, Juanito Pikete

Espacio infantil

Tenderetes

14’00 horas: Comida vegana y mixta (precios populares)

18’00 horas: Iremos a la MANIFESTACIÓN LIBERTARIA (Rambla del Raval – C/ Hospital)

-1º de Mayo-

Contra el miedo y la explotación: apoyo mútuo y autogestión

En los dos últimos siglos, y debido al desarrollo industrial, la población fue abandonando el campo, crecieron las ciudades y se produjo un gran aumento de la clase trabajadora ligada a las fábricas y la industria. La lucha de clases, la implantación de los sindicatos, la avaricia de los patronos y la podredumbre de la clase política provocó miles de conflic-

tos laborales. Ni los peores dictadores, ni lo más redomados militares fascistas, ni la iglesia carca y retrógrada pudieron con un pueblo bravo que siempre plantó cara a todo intento

de esclavismo y aniquilación. Incluso en tiempos muy duros,como los años del pistolerismo, la clase obrera hizo frente a la avaricia empresarial y a la represión estatal. Es necesaria esta breve introducción para explicar los momentos actuales.

Con estudios sociológicos y técnicas de lavado de cerebro en masa, el capital sabe perfectamente cuál es el mejor momento para dar la vuelta de tuerca que ponga a la clase trabajadora patas arriba, sin ningún tipo de contestación. Lo que los empresarios

llaman crisis, no es ni más ni menos que un intento de establecer un nuevo marco de relaciones laborales donde una parte importante de la población pasará a tener trabajos precarios, siendo necesarios tres o cuatro para poder subsistir. El resto verán una merma de un 20% o un 30 % de sus salarios porque al grito de “que viene el lobo” aceptarán de forma mansa esas rebajas. Y aún contentos, porque ven cómo una capa importante de la población ha caído en el limbo del paro, los desahucios y la desesperación.

Ese mismo pueblo que en otros tiempos consiguió mejoras sociales, primero se ha comido sus ahorros, luego los de sus padres y finalmente ha caído en manos de iglesias, parroquias

o cáritas, donde acuden sin ningún pudor a mendigar su sustento. Las viviendas adosadas y los pisos comprados en época de vacas gordas se quedaron por el camino, han vuelto a las manos de los especuladores, que los engañaron concediéndoles hipotecas que era imposible que nadie con dos dedos de frente pudiera afrontar. De golpe se acabaron los créditos, vuelta a casa de los padres –en algunos casos de abuelos– y a vivir de

la mísera pensión de sus mayores. Demasiado sufrimiento para tan escasa protesta. Y es que en algunos sectores la capacidad de lucha y rebeldía murió en su juventud, mientras que en otros muchos, acostumbrados a un mundo fácil, a tenerlo casi todo, sin aportar apenas nada, nunca existió.

Otra parte de la juventud está preparada intelectualmente, pero sigue sin saber lo que es la lucha. Después de dos carreras y tres o cuatro másteres, tras comprobar que aquí su futuro era fregar platos y servir en las terrazas a los turistas, han cogido las de Villadiego y han salido pitando para Europa a países como Francia, Inglaterra o Alemania. Allí en muchos casos también están fregando platos, pero cobran mucho más que aquí.

En un país donde la principal industria es el turismo –se habla de 70 millones de visitantes al año– alguien tenía que ocupar los sectores que ha ido abandonando la población autóctona. La población latina ha ocupado el sector de los camareros y las habitaciones de hotel, dejando para la población subsahariana y magrebí el sector del campo y los invernaderos. En dos o tres años ha tenido lugar “la tormenta perfecta” para los empresarios hoteleros españoles. El terrorismo islamista –que ha golpeado destinos como Túnez, Egipto, Turquía– y la escasez de conflictos en España han hecho que el turismo de playa europeo inunde las costas de la península y las islas. Como consecuencia, las llamadas “kelis” han pasado de tener que hacer siete u ocho habitaciones a realizar la limpieza de veinte, con lo cual les sale una media de dos euros por habitación. Una

vez más la avaricia empresarial ha querido acaparar todos los beneficios, no dejando ni las migajas a sus trabajadores. Luego se llenan la boca diciendo que “ellos” crean riqueza.

Para que todas estas esperpénticas situaciones se pudieran producir eran necesarias varias variables. La primera era que los sindicatos oficiales, financiados por el Estado adormecidos e integrados en un sistema de explotación salvaje, no representaran ningún obstáculo. Eso lo han conseguido desmovilizando y traicionando a los trabajadores y engañándolos con pequeñas manifestaciones y huelgas generales de un sólo día, sabiendo de antemano que al capital no le hace ni cosquillas. Comenzaron no plantando cara cuando se implantaron las ETT, luego siguieron haciendo la vista gorda ante jornadas de 14 horas y rubricando su complicidad en inspecciones de trabajo integradas en la mafia empresarial. Aunque por supuesto, uno de los grandes culpables es la misma clase trabajadora.

La mayoría de los trabajadores de este país desconoce qué es una reivindicación, qué es la acción directa y qué es un sabotaje.

Se han olvidado de que las huelgas son una herramienta de lucha para conquistar derechos, que sólo se pueden conseguir si son salvajes e indefinidas, que se convocan para ganarlas, que el Estado y la patronal son nuestros enemigos y que los hemos de combatir si

no queremos convertirnos en una clase trabajadora depauperada que se conforma con caer en el agujero de la pobreza y susistir llenando el carro en el Banco de Alimentos o las parroquias de turno.

A toda esta situación de miseria económica y decadencia moral no se llega sin la actuación y la complicidad de la clase política. Hace mucho tiempo que el Poder descubrió que designando a unos fieles parásitos que se llenan la boca de palabras como “democracia”, “parlamento”, “representantes políticos”, etc., se podía embaucar a quienes producimos la verdadera riqueza, siendo muy importante inculcar esos “valores” desde jóvenes para

que vayan a votar a los 18 años. Si te desmarcas de ello te tachan de antisistema y de mal ciudadano por no ejercer tu “derecho a voto”. En cambio, la edad penal la han fijado a los 16 años, curioso que comiencen a reprimirte y masacrarte dos años antes de otorgarte ese “derecho tan importante”. Además, no entrar en ese juego está penado, pues te llegan a multar si te toca estar presente en una mesa electoral y no acudes. Todo un montaje donde

se gastan ingentes cantidades de dinero en inmundas campañas electorales donde nadie cumple lo que promete.

Y para finalizar, si por algún lado se les escapa alguien, como pudo pasar durante el 15-M, que el sistema no se preocupe, ya saldrá alguien dispuesto a representarle. Ahí entran los Podemos,Cupemos, Robemos, Tergiversemos, Asimilemos y demás entes dispuestos a decidir por ti aunque tú no quieras, aunque huyas de ellos como de la peste.

De esta forma, con la gran mayoría de población bien adiestrada, al que se quede fuera y proteste por las injustas leyes que aprueben ya se les reprimirá con la ley mordaza o con detenciones arbitrarias que carecen de argumentos jurídicos. Para eso están los centros de exterminio llamados cárceles, no para los ladrones de guante blanco o sangre azul.

Qué paradoja la de vivir en el país con la menor tasa de violencia de Europa pero la que tiene el mayor porcentaje de población reclusa y las condenas más largas del mundo occidental.

Este 1º de Mayo, donde se conmemora el asesinato de 8 anarquistas en 1886 en Chicago por exigir mejoras laborales y un mundo más justo, no permitas que nadie te represente. Organízate, saca tu rabia, lucha hoy y todos los días.

Por nuestros derechos, por la Libertad.

