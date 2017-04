Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal: La situación actual de nuestras compañeras y compañeros se agrava y ya no sólo en el barrio Río Jordán

A la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH)

Al Congreso Nacional Indígena (CNI)

A las Juntas de Buen Gobierno

A la Sexta Nacional e Internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

A las Organizaciones Sociales y Políticas

A los Medios Libres, Alternativos, Autónomos o como se llamen

A las y los Defensores de los Derechos Humanos Nacional e Internacional

A la Prensa Nacional e Internacional

Y a la opinión pública.

Hermanas y hermanos:

A 9 días de recrudecer la situación de nuestros compañeros José Vázquez Entzín y Antonio Ramírez Pérez 2o (compañeros José y Antonio) al intentar reconectarles el agua potable y luz eléctrica el pasado 11 de abril del presente y que esta acción pacífica, causó la detención arbitraria de nuestros compañeros Alonso Ruiz López, Alonso Jiménez Méndez y Manuel Jiménez Méndez y, así mismo al compañero Juan Diego Pérez López representante de Las Abejas de Acteal en Los Chorros le fue cortado el suministro de agua y de luz eléctrica por el agente rural y la gente partidista del Partido Verde Ecologista de México (Verde Ecologista o PVEM) del barrio Río Jordán de la colonia Miguel Utrilla Los Chorros.

Antecedentes de los hechos

– Desde el pasado 30 de noviembre del año 2015, nuestros compañeros José y Antonio fueron suspendidos sus derechos al agua potable y de luz eléctrica, por no aceptar obras y proyectos del mal gobierno y, por no aceptar cargos relacionados a la gestión de programas asistencialistas; en consecuencia el agente rural de la comunidad de ese año y algunas gentes partidistas del Verde Ecologista, obligaron a nuestros compañeros a pagar una cantidad de 5 mil pesos como multa, pero, se negaron, y en represalia a nuestros compañeros José y Antonio les fueron cortados el suministro de agua potable y luz eléctrica.

– Antes de que se les violara los derechos humanos de nuestros compañeros José y Antonio, buscamos dialogar con el agente rural y la gente partidista del barrio Río Jordán, a través de la presidenta municipal de Chenalhó del partido Verde Ecologista sra. Rosa Pérez Pérez, pero, ella, nunca tuvo la mínima voluntad política de buscar el diálogo y de protejer los derechos de nuestros compañeros. Esta cerrazón de la presidenta, y el acto de algunas gentes partidistas del barrio Río Jordán, lo denunciamos en su momento el 2 de diciembre del 2015.

– Después de un año y cuatro meses de no tener agua potable y luz eléctrica de nuestros compañeros José y Antonio y sus respectivas familias, ya que el gobierno estatal y la presidenta de Chenalhó no intervinieron a pesar de que insistimos en que a través de ellos se buscara un diálogo con el agente rural y autoridades del barrio Río Jordán, entonces como organización pacifista y No Violenta, decidimos ir a reconectar el suministro de agua potable y de luz eléctrica de nuestros compañeros, como una acción pacífica llevada a cabo el pasado 11 de abril del presente.

– Sin embargo, el agente rural y un grupo de personas coordinadores políticos de la sra. Rosa Pérez del partido Verde Ecologista y, algunos de ellos paramilitares que participaron en los hechos previos a la masacre de Acteal, incitaron a la gente para volver a cortar dichos servicios y encarcelaron a 3 compañeros nuestros de nombre: Alonso Ruiz López, Alonso Jiménez Méndez y Manuel Jiménez Méndez, su único “delito” fue apoyar en la reconexión y solidarizarse con sus hermanas y hermanos y, también le cortaron el agua y la luz a Juan Diego Pérez López representante de Las Abejas de Acteal.

La situación actual de nuestras compañeras y compañeros se agrava y ya no sólo en el barrio Río Jordán, sino, a todas y todos miembros de Las Abejas de Acteal en la colonia Miguel Utrilla Los Chorros, porque:

a) El agente rural, gente partidista y en especial los coordinadores políticos de la presidenta municipal de Chenalhó del Verde Ecologista del barrio Río Jordán, amenazaron a toda persona con cortarles también el agua potable, si le proporcionan agua a Las Abejas de Acteal.

La situación en la colonia Miguel Utrilla Los Chorros es preocupante, ya que a 20 años del conflicto político en el año de 1997 que culminó con la Masacre de Acteal, sigue impune. No hay que olvidar que este lugar es cuna de los paramilitares priistas de Chenalhó, autores materiales de la Masacre de Acteal, y varios de los liberados por la “Suprema Corte de ricos y criminales”, están viviendo libres y en total impunidad en esta colonia. Además, el Estado mexicano nunca desarmó a los paramilitares tanto en Los Chorros como en otras comunidades de Chenalhó.

Esta falta de voluntad política de la presidenta municipal de Chenalhó del Verde Ecologista, Rosa Pérez Pérez, no es por incapacidad política, sino, está cumpliendo el mismo patrón de la guerra de contrainsurgencia diseñada por el entonces presidente de la república Ernesto Zedillo Ponce de León, porque al igual como intentamos hablar con la presidenta de Chenalhó de resolver a través de un diálogo el conflicto en el barrio Río Jordán, así mismo meses antes de la Masacre de Acteal hablamos con el presidente priista de Chenalhó Jacinto Arias Cruz para evitar hechos lamentables en nuestro pueblo; sin embargo, los tres niveles de gobierno tenían ya planeado de enviar su mensaje de terror a través de sus paramilitares a masacrar a nuestros hermanos y hermanas de Acteal.

Esta nueva situación de transgresión a los derechos humanos de nuestras compañeras y compañeros de Las Abejas de Acteal en el barrio Río Jordán de la colonia Miguel Utrilla Los Chorros, no es más que la manifestación de una impunidad enraizada y abonada por los mismos gobiernos en turno como Manuel Velazco Coello, Enríque Peña Nieto y los ministros de la “Suprema Corte de ricos y criminales”.

Ante esta agravante, queda muy claro que en la colonia Miguel Utrilla Los Chorros, los partidistas y los paramilitares responsables de los hechos previos y autores materiales de la Masacre de Acteal en complicidad con la presidenta municipal de Chenalhó y con el gobierno estatal y federal, han iniciado un ataque directo a nuestra organización para buscar debilitar y demovilizarnos; porque se da en el marco de nuestra campaña Acteal: Raíz, Memoria y Esperanza.

La actual política de contrainsurgencia del Estado mexicano en contra de nuestra organización Las Abejas de Acteal, ahora se está aplicando a través de cortes de agua potable, de luz eléctrica, detenciones arbitrarias y cualquier tipo de violaciones a los derechos humanos. Porque prohibirle agua a cualquier ser humano, es una tortura física y psicológica y, lo que está pasando en el barrio Río Jordán, es un mensaje de terror que como el mensaje que envió el Estado mexicano a la comunidad de Acteal el 22 de diciembre en donde paramilitares priistas de Chenalhó, masacraron a 45 personas y más 4 no nacidos.

A pesar de que el agente rural y de la gente partidista del Verde Ecologista, amenacen a toda la gente de buen corazón de compartirnos su agua y su solidaridad; nuestras compañeras y compañeros de Las Abejas de Acteal en el barrio Río Jordán y en otros barrios de la colonia Miguel Utrilla Los Chorros dicen: “mientras el cielo haga caer su lluvia y el sol darnos su luz, así nuestra lucha y resistencia seguirán, sobre toda estrategia contrainsurgente de los tres niveles del mal gobierno”. Y ante esta decisión, de nuestras compañeras y compañeros, tendrán el total respaldo y solidaridad de todas las comunidades miembros de Las Abejas de Acteal.

Responsablizamos directamente a la presidenta municipal de Chenalhó del partido Verde Ecologista, Rosa Pérez Pérez, a sus coordinadores políticos y al agente rural del barrio Río Jordán de cualquier agresión a la integridad física y psicológica de nuestros compañeros.

Ante la difícil situación de nuestras compañeras y compañeros de Las Abejas de Acteal en el barrio Río Jordán, con nuestra esperiencia de 25 años de organización y lucha por la vía pacífica y la No Violencia y en el marco de nuestra campaña Acteal: Raíz Memoria y Esperanza, trabajaremos en la construcción del camino de un diálogo sincero y respetuoso, con el objetivo de restituir nuestra cultura armoniosa y construir una relación de respeto entre la diversidad de pensamientos y de creencias que existimos en el pueblo tsotsil de Chenalhó, sin la manipulación del gobierno ni de los partidos políticos, ya que ellos son los artífices de tejidos sociales rotos en nuestras comunidades, ellos son los que han traido la cultura de la violencia, el odio y las enfermedades sociales y políticas a nuestros pueblos.

Ante todo lo anterior, exigimos al agente rural del barrio Río Jordán, a la presidenta municipal de Chenalhó, Rosa Pérez Pérez y al gobierno estatal y federal:

Reconexión inmediato del suministro de agua potable y de luz eléctrica de nuestros compañeros en el barrio Río Jordán.

Diálogo sincero y respetuoso con las autoridades del barrio Río Jordán.

Respeto a las decisiones de autonomía de nuestra organización Las Abejas de Acteal.

Detener toda agresión de hechos lamentables en contra de nuestros compañeros de Los Chorros y de todas y todos los miembros de nuestra organización.

Hermanas y hermanos, les pedimos estar atentos de la situación que prevalece en el barrio Río Jordán y denunciar cualquier acción y maniobra contrainsurgente tanto de la presidenta del verde ecologista de Chenalhó como del mal gobierno de Manuel Velasco Coello y de Enríque Peña Nieto. Pedimos, no dejar solos a nuestras compañeras y compañeros.

Atentamente

La Voz de la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Por la Mesa Directiva:

Vicente Jiménez Sántiz Antonio Ramírez López

Sebastián Pérez Pérez Javier Ruiz Hernández

Reinaldo Arias Ruiz Sebastián Cruz Gómez

