Comunicado y llamada a la solidaridad de Miguel Angel Peralta

“El próximo 30 de abril se cumplen dos años de mi detención y encierro, dos largos años que podría contarles: en instantes, horas, minutos, noches arrebatadas y en días de ansiedad, en impotencia, en odio hacia el Estado y sus dependencias, en la cotidianidad que me desgasta, en la individualización que obligan a reproducir, la cual aborrezco, en las necesidades y enfermedades que nos generan los muros de la prisión. ¿Tiempo perdido? No, en el acompañamiento con lxs compas, en solidaridad, en la resistencia diaria, en el aprendizaje compartido, en el apoyo de quienes no topaba y que incluso ahora no nos conocemos personalmente pero ya nos sabemos, en risas, en no dejar de mirar el nuevo sol y soñar, en el rechazo hacia el control total de las cosas y las acciones.

Está más que sabido que el sistema de justicia oficial no se hizo para la gente del pueblo, la clase política déspota nos hace creer que imparte justicia haciendo sus reformas a su conveniencia, clasificándonos como delincuentes, terroristas o enemigos, haciendo de nosotrxs un número más en sus estadísticas, tratando de uniformar nuestras conciencias, decorando los archivos y expedientes empolvados con conceptos nuevos (que al final te chingas si no entras en sus reformas), no basta con comprobar la inocencia sino que además pretenden readaptarte a su manera de vivir, siempre sometidxs ante ellos, sin embargo, tenemos en nuestro interior esa gota por la cual luchamos e intentamos esparcir, eso que llamamos libertad y que jamás se convertirá en ley ni se reformará.

Mientras siga gobernando la impunidad como en Eloxochitlán de Flores Magón, buscaremos las formas de resistir y organizarnos para derrumbar a quienes se creen intocables y utilizan discursos de defensoras de su comunidad, maquillando con el dinero robado las notas en los medios de desinformación, mientras que en su pueblo todo lo que hacen es alimentar su ego, sus cuentas y los métodos de represión, atemorizando e imponiéndose con amenazas y toletes a quienes supuestamente “defienden y representan”…

Por ahora, como parte de esta resistencia cotidiana, para este 30 de abril convocamos a personas, colectivos y a quien desee sumarse a una jornada de denuncia y exigir nuestra libertad con los medios con los que cuenten. Proponemos pancartas, pintas, llamadas al juzgado de Huautla (012363780324), eventos políticos o lo que sea pues pero que se hagan ver y escuchar nuestras voces de hartazgo y la exigencia por la libertad de los presos políticos de Oaxaca y el mundo y el regreso a sus casas de quiénes aún siguen siendo perseguidxs y desplazadxs.

Finalmente aprovecho para enviar un saludo a todxs lxs que han estado presentes en estos dos largos años y un agradecimiento especial para el colectivo Los otros abogados, que han sorteado las burlas y el cinismo de la supuesta justicia. Solidaridad con la huelga de hambre de lxs presxs de Palestina en Israel y con las comunidades nahuas y purépechas de Michoacán.

Libertad a Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca

Libertad a Roque Coca y Alvaro Sebastián

Libertad a los presos de Tlanixco y del Amate

Libertad a Fernando Bárcenas, Luis Fernando Sotelo, Abraham Cortés

Libertad a lxs presxs por luchar

Presxs a la calle

Miguel Peralta

Cuicatlán, Oaxaca.”