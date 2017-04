Invitación al Primer aniversario de nuestra radio comunitaria Radio Tlanixco, “Manantial de Libertad”

A los tribus, pueblos, barrios y naciones del Congreso Nacional Indígena

A la Sexta Nacional e Internacional

A los medios libres, autónomos, alternativos o como se llamen

A los dignos pueblos que luchan, resisten y se rebelan.

Hace un año quienes conformamos el Movimiento por la Libertad de l@s Defensor@s del Agua y de la Vida de San Pedro Tlanixco comenzamos a soñar nuevas formas de resistir y rebelarnos, de seguir agrietando el muro para construir una comunicación de abajo y a la izquierda, hace un año que en el seno de nuestra comunidad nació nuestro sueño colectivo “Radio Tlanixco, Manantial de Libertad”, y nace para compartir la palabra del movimiento y retomar la organización de la comunidad, para informar, recuperar nuestras raíces y continuar con la defensa del agua. Radio Tlanixco es una Radio Comunitaria que nace de la necesidad de tejer comunicación con el pueblo, y buscar la reorganización del mismo, es una radio cultural que busca rescatar nuestras costumbres y tradiciones, además de informar asuntos importantes de la comunidad, dedicar canciones, promocionar negocios locales, contribuir para fortalecer nuestra identidad como pueblo nahua.

Radio Tlanixco tiene principios que se desprenden y que hemos aprendido de los compas zapatistas y de nuestro caminar como parte del Congreso Nacional Indígena y que a partir del análisis colectivo se amplían:

Construir y no destruir

Convencer y no vencer

Representar y no suplantar

Caminar hacia la autonomía

Mantener la independencia frente a la política partidista y gubernamental

Servir a la comunidad y no servirse de la comunidad

Crear conciencia anticapitalista

Saber/aprender a escuchar

No claudicar

No rendirse

No venderse

Solidaridad con otras luchas y/o pueblos

Luchar contra la injusticia y la represión

Respetar y promover la igualdad y equidad de género, edad, clase.

Hoy queremos compartir con nuestras compañeras y compañeros este primer aniversario y creemos que la forma de hacer de esta fecha una celebración es colectivamente, por ello es que les invitamos a compartir este sueño para que se siga creciendo y haciendo fuerte el día 30 de abril de 2017 a partir de las 10:00 am ya que celebraremos también con las semillitas de nuestro pueblo para después tener un acto político cultural en compañía de compañeras y compañeros solidarios que desde su arte resisten, se rebelan y nos organizamos para seguir caminando en colectivo. Les esperamos en el lugar de siempre en nuestro pueblo indígena nahua de San Pedro Tlanixco.

¡Pres@s polític@s, libertad!

Por la reconstitución integral de nuestros pueblos

Nunca Más un México sin Nosotros

Movimiento por la Libertad de l@s Defensor@s del Agua y de la Vida de San Pedro Tlanixco

