Ejido Tila desmiente información difundida por el Comité de Derechos Humanos de Base Digna Ochoa

COMUNICADO DEL EJIDO TILA

EJIDO DE TILA CHIAPAS, MEXICO; A __18__ DE ABRIL DEL 2017

A la opinión publica

A la prensa nacional e internacional

A los medios libres e independientes

A los defensores de derechos humanos no gubernamentales independientes

A los adherentes a la Sexta de la selva lacandona

A los compañeros y compañeras del Congreso Nacional Indigena

A la Comisión Sexta del EZLN

A los compañeros y compañeras de los diferentes pueblos y organizaciones que luchan por justicia y dignidad de México y el Mundo.

Les saludamos a todas las personas y organizaciones de parte de los compañeros y compañeras adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejido de Tila, Chiapas, México; deseándoles mucho ánimo en la lucha por el derecho a la vida, a la tierra y por un mundo mejor.

Desmentimos públicamente lo que han estado circulando en las redes sociales hace unos días y en donde también el “Comite de de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa” que ha lanzado un comunicado contra nuestro ejido y autoridades con una información totalmente falsa donde supuestamente que ejidatarios y pobladores en el Ejido Tila han informado que se les ha violado sus derechos humanos cuando realmente son ejidatarios que se han aislado y únicamente se dedican a vender sus tierras porque dependen de las migajas que reciben por ser aviadores de partidos políticos y se han olvidado del valor de la madre tierra y que son los que están desestabilizando la paz de nuestras comunidades en el ejido.

Queremos hacerles saber que la autonomía del ejido no es buscar ningún derramamiento de sangre, ni es secuestradora y mucho menos esta para violar los derechos humanos; sino que, se traduce en respetarlas todas las garantías individuales y colectivas que enmana nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los derechos humanos, y lo que se busca es la armonía sin distinción alguna que sea pareja para todas y todos en favor de la paz.

Hemos estado amenazados por la intromisión de paramilitares organizado por un grupo de interesados en coordinación del ayuntamiento por intereses de ellos mismos y no para beneficio de la sociedad. se expulso el ayuntamiento porque lleva setenta y dos años que nos quiere arrebatar 130 hectáreas de terrenos ejidales que es el poblado de tila y sus alrededores y así poder nulificar nuestros documentos presidenciales, porque estaba asentada ilegalmente en terrenos ejidales asi como nuestros documentos nos respalda. Por eso como pueblos indígenas se retoma la autonomía y la autodeterminación de nuestro régimen de gobierno sustentada en el convenio 169 de la OIT sobre derechos y cultura indígena, al artículo 2 constitucional y en base al artículo 39 de la Constitución modificamos la forma de gobierno de autogobernarnos como asamblea por ser totalmente ejido bien documentado nuestro derecho.

La asamblea general de ejidatarios ha acordado que no debe haber partidos políticos que solo ha servido para dividir a las familias en barrios y anexos para repartir despensas que no nos lleva a nada. Aclaramos que el CNI-EZLN en ningún momento se ha estado utilizando para realizar detenciones arbitrarias; que desconocen la relación que mantenemos con compañeros y compañeras que apoyan los trabajos del ejido y también desconocen que aquí la asamblea manda y entre muchas y muchos se sacan adelante los trabajos y se reflexiona entre nosotros mismos nuestro camino porque estamos construyendo autonomía. También le están mal informando sus informantes sobre la manera en que nos hemos reunido entre pueblos y organizaciones que hemos participado en el CNI y las maneras como nos relacionamos y compartimos. El “Comité de Derechos Humanos de Base Digna Ochoa” ha recibido mala información y exigimos a este comité de derechos humanos que investigue las personas que le dieron esas malas y falsas informaciones y no se preste para engañar y desestabilizar la lucha de tierra y territorio en el ejido de tila porque la desconoce.

En relación a la fecha 26 de marzo de este año aclaramos que no hubo ningún enfrentamiento en la comunidad anexo Misijá que esto es falsedad; sino que, a consecuencia del alcoholismo que durante años promovió y metió el ayuntamiento los cc. Gilberto Gutiérrez Gutiérrez y Ezequiel Martínez Martínez se violentaron en estado de ebriedad y hasta que se consumó el asesinato a eso de las 6:30 horas de la tarde. Y la comunidad de Misijá del Anexo al Ejido Tila se organizaron y pudieron detener al asesino cuando ya estaba huyendo y les llevo como dos horas para buscarlos entre los cafetales y acahuales hasta detenerlo respetando sus derechos, también el cómplice fue detenido en el mismo momento de ocurrirse el asesinato y es lamentable que el centro de derechos humanos se preste a esta falsedad y publica sin haber investigado realmente lo sucedido.

Una vez hecha la detención el padre del occiso de nombre: Nicolás Martínez Gutiérrez pidió que no se traslade el asesino al CERESO pero que no se comete el error de liberarlo para que se haga la justicia en la autonomía. Porque la asamblea general de ejidatarios en base al art. 22 al 32 de la legislación agraria es la autoridad suprema del ejido, así lo determinó y ha levantado un acta donde las autoridades gubernamentales no pueden introducirse sin el permiso de la asamblea. Además que el c. Nicolás Gutiérrez López, padre del asesino estuvo de acuerdo para que no se traslade; ya que, le facilita visitar a su hijo constantemente y que la asamblea general de ejidatarios se propuso los años de prisión y trabajos comunitarios que pudiera alcanzar el asesino y la propuesta fue de 80 y 90; sin embargo, la asamblea va a seguir analizando sobre estas propuestas para construir una justicia como parte de su autonomía y hasta ahora no hay una sentencia definitiva.

Por todos estos problemas sociales la asamblea ha manifestado su total rechazo a la venta de bebidas embriagantes porque los que sufren más por este mal son las mujeres y niños que viven las consecuencias. y la asamblea general de ejidatarios en diversas ocasiones han aprobado que se realice operativos y el decomiso de las bebidas embriagantes que entran al ejido de tila solo para seguir envenenando al pueblo y así también poder detectar la posible entrada del narcomenudeo por lo que se han hecho decomisos en la distribución de alcohol y consumos de drogas. Este problema social la asamblea lo está trabajado en su autonomía pero es el mal que sembró el ayuntamiento municipal de Tila durante su estancia que extendió los permisos de venta de bebidas alcoholicas creando cantinas, bares, abarrotes vinos y licores y el clandestinaje que todos ellos venden bebidas alcoholicas a altas horas de la noche.

En relación a las escuelas ubicadas en el ejido de tila, están laborando con toda normalidad y a ninguno ha sido afectado pero que si entendemos que si esta por privatizarse como parte de las reformas estructurales. Los transportistas están y seguirán trabajando en el Ejido de Tila, porque todos tenemos derecho a emplear cualquier trabajo según el art. 5 constitucional y no existe ninguna prohibición por eso se está ampliando el derecho al trabajo en el transporte para las familias ejidatarias. Y la relación que existe de los ejidatarios entre pobladores y avecindados es de convivencia y no existe algún tipo de represión buscando siempre el camino hacia la paz, más bien es un argumento de que se valen para desestabilizar.

Pero aclaramos también que sí existe grupos que están muy interesados de lo que puede suceder en el Ejido de Tila, que siempre están difundiendo falsas informaciones que son engaños; pero son grupos de familias al servicio de los intereses de los malos gobiernos y los caciques, que han despojado nuestras tierras, que nos discrimina y nos amenaza, nos hostiga constantemente y que son muchos años de represión que hemos y seguimos sufriendo, que estaba cobijado con el ayuntamiento municipal para hacer todas sus malas mañas y que se han prestado a la compra y venta de nuestras tierras ejidales.

También conocemos quienes son las personas que están mal informando y no las señalaremos pero pedimos a esas personas que esta no es la forma que se defiende a la tierra y los derechos ancestrales que nos heredo a nuestros abuelos, al sacrificio de los que han venido luchando para defender la madre tierra, a las viudas, a los ancianos, a los niños que son el futuro. Sabemos que entre ellos hay un supuesto catequista y ni siquiera sabe el camino que lleva, por eso se prestan a ofrecer malas informaciones; y les dejamos claro que los ejidatarios no están siendo manipulados porque la lucha se viene dando desde hace más de setenta años.

Desmentimos que haya existido detenciones arbitrarias en el Ejido de Tila, Chiapas, como lo menciona el Comité de Derechos Humanos de Base digna Ochoa en el comunicado y aclaramos que las detenciones se han efectuado siempre a personas que hayan cometido un delito o que hayan sido reportados por algún familiar o el afectado. Si al observarse que existe daños; pero si el que lo haya cometido reconoce el error y está dispuesto a reparar el daño, no hay delito que perseguir una vez otorgada el perdón por el ofendido así estamos construyendo la justicia.

cabe señalar que el ejido de tila, ha venido luchando respetando la constitucion, y el convenio 169 de la oit y la convencion americana. gracias a nuestros documentos del ejido que son: la resolucion presidencial, diario oficial, el acta de posesion y de deslinde de 1959 y el plano definitivo aprobado en el h. cuerpo consultivo agrario el 2 de junio 1961 sin punto ni nota de acuerdo y el ayuntamiento municipal de tila es el inmediato responsable de lo que pueda suceder el el ejido de tila por ser el principal gestor para despojarnos de las 130 hectareas de nuestras tierras.

Es el propio pueblo que ha definido que se respete los documentos del ejido. Además nos avala la Convención Americana en el art. 21 que debemos de ser salvaguardado. Las y los ejidatarios del Ejido de Tila han pedido respetuosamente que se les resuelva jurídicamente la situación del despojo de las 130 hectáreas y la Suprema Corte de Justicia de la Nación teniendo conocimiento de nuestros documentos y de haber ganado varios amparos a favor del ejido no quiso restituir nuestras tierras conforme a derecho y no nos quedo otro camino más que la declaración de la autodeterminación y en consecuencia la autonomía y está dentro del marco constitucional. Estamos ejecutando en la ejecución de las sentencias que tenemos ganadas contra el ayuntamiento, congreso y gobierno del estado.

Aclaramos que las redes sociales y el whatsapp han sido un instrumento de contrainsurgencia para atacar al ejido de tila que esta ejerciendo su derecho a la autodeterminación; con sus mensajes nos han discriminado en todo momento, nos amenazan y se nos hostiga constantemente; se engaña con falsas informaciones y difunden chismes sin fundamento. y esta es la forma en que han estado alertando a la gente para que se levante en contra de la asamblea general de ejidatarios por sus avaricias y porque no lo quieren ver a nuestro pueblo libre y autogobernándose.

Desconocemos acerca de lo que se menciona el Comité de Base Digna Ochoa sobre Juan Sánchez Vázquez (alias Nicolás) de Nueva Esperanza porque desconocemos quien es la persona y a que se dedica ni mucho menos conocemos quien o quienes son los abogados de Comité de Derechos Humanos de Base Digna Ochoa. Pero también aclaramos que ya hemos recibido la información sobre los conflictos y divisiones a que se dedican a realizar uno de sus miembros. Cómo es posible que “derechos humanos de base digna ochoa” pida la intervención del gobierno del estado de Chiapas Lic. Manuel Velasco Coello para golpearnos en nuestra propia tierra, en nuestra casa y se presta a defender a los agresores del Ejido de Tila, cuando su compromiso es velar por los derechos de todos y todas.

Por eso exigimos respeto a nuestro pueblo, a nuestra lucha y a la autoridad máxima que es la asamblea y no estar difundiendo falsas informaciones que desconocen y con eso hacen el trabajo de gobierno de engañar y señalar faltando al respeto a la vida y autoridades de nuestras comunidades.

Y exigimos a este Comité de Derechos Humanos que investigue las personas que le dieron esas malas y falsas informaciones y no se preste para engañar y desestabilizar la lucha de tierra y territorio en el ejido de tila porque la desconoce.

Seguiremos informando lo que vaya aconteciendo en el Ejido de Tila para poder dar a conocer la realidad frente a estas malas informaciones que se están difundiendo para justificar la represión de nuestra autonomía ejidal.

ATENTAMENTE

TIERRA Y LIBERTAD

ORGANOS DE REPRESENTACION EJIDAL

NUNCA MAS UN MEXICO SIN NOSOTROS

CESE A LA REPRESION EN ARANPETACUA MICHOACAN

ALTO A LA REPRESION A LAS COMUNIDADES DEL PAIS

ALTO A LOS DESPOJOS DE TIERRAS Y AGUAS EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE MEXICO

