Peña, un caporal al servicio del capitalismo, EZLN seminario “Los muros del capital, las grietas de la izquierda

San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 12 de abril. Con un “Fuck Trump”, en lenguas originarias de las comandantas de la Comisión Sexta, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), se inició su participación en el seminario “Los muros del capital, las grietas de la izquierda”, en el Cideci-Unitierra Chiapas. “L@s zapatistas somos como un reloj de arena”, compartió el subcomandante Galeano, ya que ven el tiempo transcurrido para tratar de entender lo que viene, añadió el insurgente chiapaneco, quien también recordó a poetas como Juan Bañuelos y Pablo Neruda.

¿Cómo es que estamos ahora frente a los que nos explotan?, preguntó por su parte el subcomandante Moisés, quien explicó de manera detallada lo que las y los abuelos le han contado sobre cómo eran explotados y cómo se organizaron para liberarse. “Fuimos castigados hasta quedar mayugados, desmayados”, pero en grupo se decidió salir de las haciendas, recordó Moisés.

“El capitalismo quiere convertir en fincas el mundo. Peña ya no es el que gobierna, es un caporal al servicio del capitalismo”, enfatizó el sub Moisés, y añadió que las denominadas reformas estructurales de la administración federal no las aprobaron los legisladores, sino “su patrón el capitalismo”. Para este último hoy en día existen las fincas mexicana, guatemalteca, costarricense y de Haití, ejemplificó el insurgente chiapaneco, a la vez que cuestionó a los indígenas y no indígenas: ¿por qué los capitalistas si cambian como hacer la explotación y nosotros no cambiamos la forma en cómo luchar?.

Por su parte el Sub Galeano en su segunda intervención de la noche, mencionó que el finado sub Marcos recordaba a al ex mandatario cubano Fidel Castro, cuando en un discurso reprochó al ex presidente Kennedy, que decirle a otro país que régimen tener le parecía una cosa absurda, lo que demostraba que no tenía idea del respeto a la soberanía de los pueblos. Lo mismo sucede ahora con Donald Trump, señaló Galeano.

Fidel Castro, fue el Maradona de la política internacional, externó el sub Galeano, porque nunca le van a perdonar los goles que les metió a las potencias. “Si no lo pudieron matar cuando estaban vivo, menos ahora que ya está muerto”, añadió el vocero zapatista. En esta primera mesa los rebeldes chiapanecos estuvieron acompañad@s por el ex rector de la UNAM, Don Pablo González Casanova, quien tendrá su participación el día sábado 15 de abril.

Para el día de mañana jueves 13 de abril, en el seminario “Los muros del capital, las grietas de la izquierda”, a partir de las 4 pm se contará con las participaciones de Gilberto López y Rivas; Tom Hansen y Sergio Rodríguez Lascano. Posteriormente, a las 7 pm compartirán su palabra Arturo Anguiano, Carlos Aguirre Rojas y la Comisión Sexta del EZLN.

Fuente: http://www.pozol.org

Las trasmisiones se podrán sintonizar en vivo a través de: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/

AUDIOS: http://radiozapatista.org/

http://komanilel.org/2017/04/13/dia-1-los-muros-del-capital-las-grietas-de-la-izquierda/

FOTOREPORTAJE: http://espoirchiapas.blogspot.mx/2017/04/seminario-de-reflexion-critica-los.html

Anuncios