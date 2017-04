Chiapas: Partidistas detienen a 3 integrantes de las Abejas de Acteal, en la colonia los Chorros

Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.

A 12 de abril 2017.

Les comunicamos que 3 compañeros, Alonso Ruiz Lopez, Alonso Jiménez Méndez y Manuel Jiménez Méndez de la organización fueron detenidos por partidistas de la colonia Los Chorros, de Chenalho, Chiapas. Después de las labores de reconexión de luz y Agua que anuncíamos, haríamos el día de ayer.

Así mismo volvieron a cortar el suministro de Luz y Agua a los compañeros José Vasquez Entzín y Antonio Rámirez Pérez, así como a Juan Diego Pérez López Por los que estan sufriendo por la falta de agua, ya las autoridades de Los Chorros han prohibido que les proporcionen agua, estas acciones son un ataque por nuestra pertenencia a la organización ya que quieren desmovilizarlos.

exijimos la liberación inmediata de nuestros compañeros, cese de los ataques, agresiones y acciones de intimidación a las y los integrantes de nuestra organización, la reconexión de los servicios de agua y que las autoridades de Los Chorros no multen ni amenazen a las personas que quieren apoyar con agua a las familias de Las Abejas que en este momento se encuentran en una situación crítica por falta de agua.

Responsabilizamos a la Presidenta Municipal de Chenalho Rosa Pérez Pérez por cualquier agresión o ataque que puedan tener nuestras y nuestros compañeros de la orgnización.

ANTECEDENTES:

A 10 de abril 2017.

Al Congreso Nacional Indígena (CNI)

A las Juntas de Buen Gobierno

A la Sexta Nacional e Internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

A las Organizaciones Sociales y Políticas

A los Medios Libres, Alternativos, Autónomos o como se llamen

A las y los Defensores de los Derechos Humanos

A la Prensa Nacional e Internacional

Y a la opinión pública.

Hermanas y hermanos: Entre la sequía y la lluvia los saludamos desde la Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal; Casa de la Memoria y la Esperanza.

Nosotros la Organización de la Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal manifestamos públicamente nuestra preocupación y llamamos a estar pendientes por la situación de los dos compañeros miembros de nuestra Organización de nombre José Vázquez Entzin y Antonio Ramírez Pérez (quien actualmente es secretario general de nuestra Organización) y junto con sus respectivas familias, del Barrio Río Jordán, Miguel Utrilla Los Chorros, municipio de Chenalhó, Chiapas que desde el 30 de noviembre de 2015 les fueron cortados los servicios de agua potable y la energía eléctrica, por las ex autoridades y algunas personas que incitaron en su contra por no aceptar un proyecto del mal gobierno, porque de por sí como organización no aceptamos ningún proyecto gubernamental, porque son parte de la estrategia de contrainsurgencia. Estos hechos ya los hemos denunciado anteriormente.

En el momento de los hechos ocurridos denunciados a las autoridades del gobierno para que hicieran una resolución pronta y positiva, pero desafortunadamente no tomaron en cuenta nuestra demanda. Por eso hoy cumple 1 año con 4 meses el sufrimiento de nuestros dos compañeros y con sus respectivas familias.

Nosotros como Organización Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal, hemos analizado que es una violación a los derechos humanos y vimos el sufrimiento de los compañeros y sus familias, por eso decidimos hacer una acción pacífica para la reconexión del servicio de agua y la energía eléctrica. El 11 de abril de 2017, llegará un grupo de nuestros compañeros miembros de Las Abejas de Acteal al barrio Río Jordán, Los Chorros para realizar dicha acción.

Por esto queremos hacer un llamado a los gobiernos estatal y municipal para que tomen las medidas para que la gente que incita en contra nuestra no llegue a cometer ningún acto violento en contra de la integridad física y psicológica de nuestras y nuestros compañeros de Las Abejas de Acteal.

Llamamos a todas las organizaciones y colectivos conscientes a estar pendientes y solidarizarse por cualquier ataque que podamos sufrir durante nuestra acción, así como en los días siguientes a la reconexión del agua y la luz de nuestros compañeros José Vázquez Entzín y Antonio Ramírez Pérez con sus respectivas familias.

Atentamente

La Voz de la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Por la Mesa Directiva:

Vicente Jiménez Sántiz Sebastián Pérez Pérez

Javier Ruiz Hernández Reinaldo Arias Ruiz

Sebastián Cruz Gómez

Fuente: http://radiozapatista.org/

